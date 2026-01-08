Petro reveló temas de la reunión que sostendrá con Trump en la Casa Blanca: “histórico”

El presidente Gustavo Petro confirmó que sostendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un encuentro que calificó como “histórico” y que estará enfocado en temas de paz, democracia global, soberanía de América Latina y la estrategia contra el narcotráfico.

A través de su cuenta en X, el mandatario señaló que “para la paz siempre hay que dialogar” y precisó que la conversación abordará la paz de Colombia y de la región, así como los enfoques frente al narcotráfico. La respuesta de Petro se dio luego de que desde la Plaza de Bolívar en Bogotá diera a conocer que había sostenido una llamada telefónica con Trump.

Por su parte, Trump señaló en su red social Truth Social que fue “un gran honor” hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas Administraciones.

El mandatario estadounidense afirmó que agradeció la llamada y el tono de la conversación y expresó su disposición a reunirse con su homólogo colombiano en un futuro próximo.

El presidente norteamericano dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ya trabajan en los arreglos necesarios para concretar el encuentro, que, según precisó, se celebrará en la Casa Blanca, en Washington.

