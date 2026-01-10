El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con W Fin de Semana, el economista y exministro José Manuel Restrepo hizo un análisis sobre el dato de inflación para el cierre del año 2025 revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el cual se ubicó en 5,10%.

Sobre este dato, que ya había sido anticipado y mostró desaceleración, el exministro Restrepo lo calificó como “un resultado agridulce”.

“Es dulce porque la inflación de este año es inferior a la del año pasado y eso es positivo, pues significa que, de una u otra manera, se logró una desaceleración en el componente de inflación. También es agrio porque llevamos varios años en que no se cumple la meta del Banco de la República, pues no estamos en el rango”, advirtió.

En ese sentido, Restrepo sostuvo que cuando se compara el dato de inflación en Colombia con el resto de los países de América Latina, el de este país “sigue siendo casi que el puntero con la mayor inflación en la región”.

“El resultado es insuficiente para lo que debería estar mostrando Colombia en este momento: una inflación dentro del rango de meta y cumpliendo con los objetivos del Banco de la República”, agregó.

Restrepo también señaló que un agravante de esta situación es que, con el efecto fiscal que trae el aumento significativo tanto en el gasto público como en el salario mínimo, “hay un riesgo grande de que 2026 sea un año en el que se genere mayor inflación que en el año 2025, lo cual no sería una buena noticia para el país”.

Por eso, aseguró que lo que viene para 2026 son aumentos, como mínimo, del 5.1%.

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

Play/Pause Exministro José Manuel Restrepo analizó el dato de inflación de 2025: “Es un resultado agridulce” 09:46 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: