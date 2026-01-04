Imagen de referencia de banderas de Estados Unidos, China y Venezuela. Foto: Getty Images

No solo es petróleo, es contrarrestar influencia china en hemisferio: experto por operación de EEUU

Geoff Ramsey, investigador senior no residente del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, habló en los micrófonos de W Fin de Semana acerca de la decisión de EE.UU. de gobernar Venezuela hasta una transición y los intereses detrás de ello, siendo el petróleo un factor fundamental, según señaló.

“Esta operación es producto de semanas, meses de planificación. La verdad es completamente espectacular. Pero a nivel estratégico tenemos muchas dudas”, mencionó.

Importancia del petróleo venezolanos para Trump

Resaltó que en su conferencia de prensa, el mismo mandatario estadounidense reconoció que la operación en Venezuela también tiene intereses energéticos para Estados Unidos.

“Esto no solo se trata del petróleo, sino de contrarrestar la influencia china en el hemisferio occidental. Hay muchos venezolanos que han huido, entonces Trump tendrá que explicar cuál es su plan para restablecer el orden constitucional en el país”, dijo.

¿Qué viene en material legal para Maduro?

Comentó que los argumentos legales para la realización de la operación se han basado en el Derecho Internacional. “El caso contra Maduro se trata en el derecho estadounidense, por eso (Maduro) enfrenta casos que lo vinculan con el narcotráfico, el terrorismo y el apoyo a extintas Farc”.

Explicó que las cuestiones legales sobre si Estados Unidos violó soberanía de otro país no entrarán en el debate, al menos por ahora, “pero sí pesarán en las relaciones geopolíticas y en la sesión de la ONU”.

Papel de Delcy Rodríguez, según EE.UU.

“La meta es que la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, facilite los intereses estadounidenses con el petróleo y la seguridad. Si no lo hace, EE.UU. se reserva la opción de realizar otra operación”, advirtió.

