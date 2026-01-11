Dueño de local en Corabastos donde trabajó Yeison Jiménez: “Era una persona intachable y sencilla”

En diálogo con W Fin de Semana, el comerciante Néstor Sánchez, quien es dueño del local de Corabastos donde trabajó Yeison Jiménez a partir del año 2008, recordó al artista que murió en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

Sánchez, quien reveló que el cantante trabajó con él vendiendo aguacates por cinco años en un local arrendado de una cafetería llamada Casa Verde: “En ese tiempo llegaban aguacates de la costa y había que empapelar unos guacales para poder echarlos. Él llegó y me pidió trabajo, le dije: ‘¿Usted qué sabe hacer?’ y me respondió: ‘Lo que me ponga a hacer’”.

“Empezó empapelando guacales, después trabajó en los puestos del aguacate. Es más, yo lo eché del trabajo porque él se mantenía cantando a todo momento y no le paraba bolas al negocio. Yo le dije: si usted sigue así, no me sirve su trabajo. Llegó el momento en que le dije ‘no me sirve’”, relató el comerciante, quien en ese entonces le pagaba a Jiménez $25.000 pesos diarios.

No obstante, Jiménez le pidió a Sánchez que no lo echara porque necesitaba el trabajo, así que el comerciante le dijo que no podía seguir así: “Yo ya tenía cuatro cafeterías en Abastos y él me dijo que iba a cantar con pista y (preguntó) si lo dejaba trabajar. Entonces él llegaba a los negocios míos, le apagaba la música y él se ponía a cantar. Apenas cantaba, sacaba la cachuchita y todos le echábamos plata”.

Posteriormente, según relató el empresario, comenzó a apoyarlo en muchos eventos: “Cuando se bajaba de un escenario, me decía: ‘Don Néstor, ¿me va a dar la papeladita (plata) mañana?’, y yo le contestaba: no, yo qué voy a pagarle a usted los $50 millones de pesos que cobra por un día’. No se los pude dar y esa era la risa con él”.

“Yo sí le tenía fe. Es más, yo lo presenté en varias partes, nosotros teníamos una colonia de Antioquia y un día lo subí al escenario que la gente casi no quería (…) yo era el que lo apoyaba, (le decía) ‘súbase, preséntese, que la voz suya es buena’. Después de eso ya me hizo conciertos a mí, un señor me compuso dos canciones y le dije a él que me las cantara y ahí quedaron, no me las cantó”, agregó.

Sobre la última vez que conversó con Jiménez, el comerciante recordó: “Fue cuando una vez venía de mi pueblo de Sonzón, Antioquia. Se había presentado en Nariño y nos vinimos en avión, charlando. Yo le di consejos, le dije que invirtiera la plata en finca raíz. Estuve en un cumpleaños de él, cuando él cumplió 26 años, y estuvimos montando a caballo. Yo compartí mucho con él”.

Además, habló de su carrera musical después de su paso por Corabastos: “Él venía de Manzanares (Caldas), llegó después de que yo arrendé el negocio de la cafetería. Él se presentaba por colaborarle a la mamá, que era la que atendía, (pero) la gente se llenó de envidia y dijeron que eso no era una vaina para hacer conciertos. Luego prohibieron que él se presentara con artistas, llevó muchos buenos”.

“A toda la familia de él yo la distingo. La mamá, los hermanos, el papá, nosotros somos como una familia (…) teníamos una amistad muy bonita. Es más, después de todo esto, él volvía a Abastos (…) recordaba mucho el negocio mío porque, de entrada, le gustaba tomar ahí. Un día vino y dijo que él sí tomaba, pero que tenían que cerrarle el negocio y a mí me llamaron. Dije: ciérrenle, díganle que lo que necesite, y se compró unas 8 o 10 botellas de whisky, llamaba a los compañeros que escogieron aguacate con él. Era muy generoso”.

En cuanto a la noticia de la muerte del artista, Sánchez relató que se la contó un amigo caballista que tenían en común: “Él era como un familiar, fue muy duro”.

“Para mí fue una persona intachable y sencilla, para toda Colombia era muy querido”, concluyó.

