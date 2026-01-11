Miguel Torres sobre su transformación en chimpancé para ‘Primate’: “Los sentidos están obstruidos”
El actor Miguel Torres habló en W Fin de Semana sobre su participación en la película de terror ‘Primate’.
Miguel Torres sobre su transformación en chimpancé para ‘Primate’: “Los sentidos están obstruidos”
10:38
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Miguel Torres - Cortesía (Proporcionada por Sofía Rodríguez)
Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:
Miguel Torres sobre su transformación en chimpancé para ‘Primate’: “Los sentidos están obstruidos”
10:38
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles