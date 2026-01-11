Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Qué tanto ha cambiado el fútbol?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué tanto ha cambiado el fútbol?

Este 2026 es año de Mundial y no es cualquiera, sino el primero con 48 selecciones y organizado por tres países.

El deporte más popular del mundo ha vivido cambios no solo en sus reglas, sino en la forma como se juega. ¿Es el fútbol ahora más aburrido?

Para este capítulo hablamos con el analista de fútbol Hernán Peláez; con el comentarista deportivo Martín de Francisco; con el presidente de la Junta directiva de Millonarios Fútbol Club Gustavo Serpa; con la periodista y presentadora de ESPN Diana Rincón; y con la periodista y presentadora deportiva de Caracol Televisión Marina Granziera.

