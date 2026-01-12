El Real Madrid despidió a Xabi Alonso y Arbeloa será su sucesor

Xabi Alonso en el banquillo del Santiago Bernabéu durante un encuentro ante el Real Betis. FOTO: Jose Luis Contreras/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

El Real Madrid despidió a su hasta hoy entrenador, Xabi Alonso, algo que ha confirmado el club blanco este lunes 12 de enero, un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona en Yedá.

La entidad blanca subrayó en un comunicado que la decisión fue tomada de “mutuo acuerdo” con el antiguo centrocampista, que había llegado al banquillo del club al final de la pasada temporada como sustituto de Carlo Ancelotti.

Un antiguo compañero de Xabi Alonso en el Real Madrid y en la selección española, Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Real Madrid Castilla, le reemplazará como interino, añadió el club en su comunicado.

Noticia en desarrollo...

