El Real Madrid despidió a Xabi Alonso y Arbeloa será su sucesor
El tolosano dirigió en 34 encuentros al club blanco con un balance de 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas, promediando 2.24 puntos por partido.
El Real Madrid despidió a su hasta hoy entrenador, Xabi Alonso, algo que ha confirmado el club blanco este lunes 12 de enero, un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona en Yedá.
La entidad blanca subrayó en un comunicado que la decisión fue tomada de “mutuo acuerdo” con el antiguo centrocampista, que había llegado al banquillo del club al final de la pasada temporada como sustituto de Carlo Ancelotti.
Un antiguo compañero de Xabi Alonso en el Real Madrid y en la selección española, Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Real Madrid Castilla, le reemplazará como interino, añadió el club en su comunicado.
Noticia en desarrollo...
