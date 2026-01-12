En qué caso debe afiliar empleada doméstica a seguridad social completa: Días trabajados son clave

El presidente Gustavo Petro sancionó la reforma laboral, que corresponde a la Ley 311 de 2025 después de que esta superara el trámite legislativo en el Senado y la Cámara de Representantes.

Esta reforma introduce cambios claves para las personas que trabajan como empleados domésticos, ya que se exige su formalización al garantizar el pago de horas extra y recargos, así como la obligación del contrato escrito.

El contrato que deben tener todos los trabajadores domésticos debe especificar la jornada diaria y semanal, salario pactado, horarios, descansos y condiciones de pago. Además, el empleador tiene la obligación de registrar al trabajador en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), tanto si labora tiempo completo como parcial.

¿Cómo quedó la jornada laboral de los trabajadores domésticos?

Según la reforma laboral aprobada y sancionada, la jornada de los trabajadores domésticos no podrá superar las 8 horas diarias y 42 ‑ 44 horas semanales.

En julio de 2025, el límite será 44 horas y pasará a 42 en julio de 2026.

¿En qué casos debe afiliar empleada doméstica a seguridad social completa?

El Ministerio de Trabajo da a quienes contratan un servicio de empleada doméstica el titulo de empleadores. Por lo que deben asumir tal condición y cumplir con las obligaciones que le corresponden, como afiliar a su trabajadora a la seguridad social.

La afiliación a la seguridad social, que incluye pensión, Administradora de Riesgos Laborales (ARL), caja de compensación familiar y salud es el derecho de las trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar.

Sin embargo, el empleador solo está obligado a afiliarla a seguridad social completa si laboran entre 22 y 30 días al mes, en esos casos deben devengar un salario superior a 1 SMLMV y su jornada laboral de 8 horas diarias.

Por lo tanto, si la empleada labora entre 1 y 21 días al mes será catalogada como un trabajador por días, y deben devengar un salario proporcional a sus días trabajados.

Si la trabajadora doméstica trabaja y vive en tu casa, su salario debe ser superior a 1smmlv y su jornada de máximo 10 horas al día, según la Ley 100 de 1993 y el Decreto 721 de 2013.

¿De cuánto es el pago de horas extras de los trabajadores domésticos?

Las horas extras deben pagarse con recargo si exceden las 8 horas diarias o los límites semanales.

En cuanto al horario nocturno, si la persona trabaja entre las 7:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, debe aplicarse un recargo del 35 % sobre la hora ordinaria.

Sobre el trabajo los domingos y festivos, se paga un recargo del 80% en 2025, el cual subirá al 90% en 2026 y al 100% en 2027.