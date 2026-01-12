Este es el sistema vial de Sudamérica que es patrimonio mundial de la UNESCO y pasa por Colombia

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es conocida a nivel global por hacer un riguroso proceso de búsqueda de destinos, lugares, culturas, experiencias, entre otros aspectos que pueden ser declarados patrimonio mundial y destacarse.

En ese sentido, Colombia, a lo largo de su territorio, cuenta con varias zonas que han sido galardonadas por tener características únicas en su cultura, historia u oferta turística. Uno de ellos es el denominado “Sistema vial andino”, por lo que acá le contamos sobre la historia de este patrimonio mundial.

El sistema vial andino en Colombia que es patrimonio mundial de la UNESCO

Se trata del ‘Qhapaq Ñan’, pues, como indica la UNESCO en su sitio web oficial, es una vasta red viaria, que comprende alrededor de 30.000 kilómetros, y fue construida a lo largo de varios siglos por los incas, quienes construyeron este amplio sendero vial para facilitar las comunicaciones, los transportes y el comercio.

“Este extraordinario sistema de caminos se extiende por una de las zonas geográficas del mundo de mayores contrastes, desde las cumbres nevadas de los Andes, que se yerguen a más de 6.000 metros de altitud hasta la costa del Pacífico, pasando por bosques tropicales húmedos, valles fértiles y desiertos de aridez absoluta.”, selena la UNESCO, destacando que la red viaria alcanzó su máxima expansión en el siglo XV, llegando a extenderse por todo lo largo y ancho de la cordillera andina.

De esta manera, este sitio del patrimonio mundial consta de 274 componentes y se extiende a lo largo de más de 5.000 kilómetros, incluyendo las obras maestras de arquitectura e ingeniería, las infraestructuras conexas dedicadas a las actividades mercantiles, el alojamiento, el almacenamiento de mercancías y los sitios con un significado religioso.

