‘One Battle After Another’ fue la película más premiada de los Globos de Oro 2026

‘One Battle After Another’ hizo honor a su nombre y conquistó una noche pronosticada para su victoria en los Globos de Oro, al alzarse con cuatro premios en las categorías de cine en comedia o musical en una gala que por segundo año consecutivo mostró su admiración al cine brasileño gracias a ‘The Secret Agent’.

La película de Paul Thomas Anderson, que sigue a un exrevolucionario que se ve obligado a rescatar a su hija adolescente de su antiguo némesis, se hizo con los premios a mejor película, mejor dirección, mejor actriz de reparto para Teyana Taylor y mejor guión.

Anderson le arrebató al mexicano Guillermo del Toro la oportunidad de conseguir su segundo Globo de Oro en el apartado de dirección con su adaptación de la obra literaria ‘Frankenstein’.

Por su parte, el drama de Chloé Zhao sobre el joven William Shakespeare destacó en las categorías de drama al ganar los galardones a mejor película y mejor actriz para Jessie Buckley.

Timothée Chalamet consiguió el primer Globo de Oro de su carrera por su trabajo en la cinta biográfica ‘Marty Supreme’, y en su discurso agradeció a su familia y a su pareja, la influencer Kylie Jenner, quien lo acompañaba entre el público.

“En el pasado salí con las manos vacías, pero con la cabeza bien alta, agradecido simplemente por estar aquí. Mentiría si no dijera que esos momentos han hecho que este momento sea mucho más dulce”, dijo el actor.

Por su parte, Rose Byrne ganó el premio a mejor actriz en comedia o musical por el ‘If I Had Legs I’d Kick You’.

Brasil hace historia y ‘Sirat’ se va con las manos vacías

Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer intérprete brasileño en ganar un Globo de Oro por ‘The Secret Agent’ (‘El Agente Secreto’), siguiendo los pasos de su connacional Fernanda Torres quien en la pasada edición logró el mismo hito en la categoría femenina por el filme ‘I’m Still Here’ (‘Todavía Estoy Aquí’).

La película del brasileño Kleber Mendonça Filho también venció ‘Sirat’, del franco-gallego Oliver Laxe, en el apartado de mejor película de habla no inglesa.

Además, la única película española de la edición terminó con las manos vacías después de que Ludwig Göransson, de ‘Sinners’, se impusiera al compositor francés Kangding Ray en la categoría de mejor banda sonora.

La noruega ‘Sentimental Value’, que partía con ocho nominaciones, solo obtuvo el reconocimiento a mejor actor de reparto en drama gracias a la interpretación de Stellan Skarsgård.

Tanto el actor sueco como Anderson defendieron durante su discursos que las películas se siguieran reproduciendo en los cines, una crítica que llega en el marco de las negociaciones del titán Warner Bros. con Paramount y Netflix.

Asimismo, la gala premió el fenómeno surcoreano ‘KPop Demon Hunters’ con los títulos de mejor película animada y mejor canción por el éxito musical ‘Golden’, cumpliendo las proyecciones de la prensa especializada de Hollywood.

En televisión, ‘Adolescence’ consagra su momentum

El fenómeno de Netflix ‘Adolescence’ arrasó en los apartados de televisión logrando cuatro premios, seguido del drama médico ‘The Pitt’ y la comedia ‘The Studio’, que acumularon dos galardones cada uno.

La serie sobre un joven de 13 años llamado Jamie, arrestado por el asesinato de una compañera de clase, se llevó el galardón de mejor miniserie, mientras que los británicos Owen Cooper y Stephen Graham repitieron la misma fórmula de los Emmy y se alzaron con el Globo de Oro a mejor actor y mejor actor de reparto.

También Erin Doherty, la que interpreta a la psicóloga en el tercer capítulo de la serie, se hizo con el de mejor actriz de reparto.

Una gala descafeinada, con escasos azotes políticos y mucho humor

En una gala que destacó precisamente por los pocos guiños a la cargada actualidad internacional, el creador de la serie ‘The Pitt’, R. Scott Gemmil, fue uno de los pocos en hacer referencia a la situación política de EE.UU.

“Vivimos en un país y un mundo muy divididos en este momento, pero creo que el cine y la televisión nos une a todos, no solo como público, sino como comunidad”, dijo.

Por su parte, la conductora de la gala, la comediante Nikki Glaser, se encargó de aportar el toque de humor al evento, con chistes ligeros, secuencias sobreactuadas y bromas especialmente dirigidas a Leonardo DiCaprio a quien le reclamó ser demasiado privado con su vida, recordando sus entrevistas adolescentes.

“¿Sigue siendo la pasta tu comida favorita?”, preguntó Glaser mientras el célebre actor asentía con la cabeza.

Leyendas de Hollywood como Julia Roberts apenas tuvieron su protagonismo en la gala: otorgó el premio a mejor película de comedia o musical, pero posiblemente fue la más ovacionada de la noche. Toda la sala la recibió en pie y con aplausos, al punto de que llegó a decir: “Voy a estar insoportable por una semana después de eso”.

