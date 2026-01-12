Paul Thomas Anderson gana el Globo de Oro a mejor director por “Una batalla tras otra”

El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson venció al mexicano Guillermo del Toro este domingo al ganar el Globo de Oro a mejor director por el filme ‘One Battle After Another’.

Al recibir el premio Anderson recibió agradeció al productor Michael DeLuca por hacer posible sus deseos como creador a lo largo de su carrera.

“Hace unos 25 o 30 años, entró en mi vida y quiso ser mi defensor, y él solo me ha apoyado a mí y a las películas que he querido hacer”, dijo Thomas Anderson.

Además de Guillermo del Toro, Anderson también competía contra Ryan Coogler (‘Sinners’); Jafar Panahi (‘It Was Just an Accident’); Joachim Trier (‘Sentimental Value’) y Chloé Zhao (‘Hamnet’).

‘One Battle After Another’, que sigue la historia de un exrevolucionario que intenta rehacer su vida y proteger a su hija adolescente, lidera la 83ª edición de los Globos de Oro con nueve nominaciones.