Medicina Legal confirmó que fue entregado el cadáver del cantautor Yeison Jiménez a su familia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó queya fue identificado el cadáver del reconocido cantante Yeison Jiménez, quien falleció en un trágico accidente aéreoel pasado sábado 10 de enero entre Paipa y Duitama, Boyacá.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que el cuerpo del cantante Yeison Jiménez ya fue entregado a sus familiares y salió de la entidad. Agradecemos a sus seguidores el respeto y la comprensión en este momento”, señaló este Instituto a través de su cuenta oficial en X.

Igualmente, en la tarde de este domingo, Medicina Legal confirmo mediante un comunicado que “se logró la plena identificación de dos cuerpos, correspondientes a Yeison Orlando Jiménez Galeano y Jefferson Osorio Vásquez”.

El Instituto también confirmó que dos de los cinco cuerpos, han sido identificados mediante odontología forense. Mientras tanto, continúan los exámenes médico legales para identificar los otros dos cadáveres.

“De acuerdo con el avance de los procedimientos y una vez se cumplan los requisitos legales, se prevé la entrega de los cuatro cuerpos el día de mañana”, informó Medicina Legal.

¿Quiénes iban a bordo de la aeronave en la que murió Yeison Jiménez?

Con Yeison Jiménez viajaban otras cinco personas:

Hernando Torres, piloto de la avioneta.

Weisman Mora.

Juan Manuel Rodríguez.

Oscar Marín.

Jefferson Osorio.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación para determinar las causas del accidente que le cobró la vida al reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez y a otras cinco personas.

Le puede interesar: “Se pudo haber evitado”: AeroBoyacá expone al Aeropuerto de Paipa tras muerte de Yeison Jiménez