“El regalo que el Gobierno Nacional nos da”: gobernador de Córdoba ante aumento en tarifa de peajes

Erasmo Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

Luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), anunciara el incremento anual en las tarifas de los peajes que entraría a regir este 16 de enero, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta reaccionó a través de la red social X, indicando que el aumento sería “el regalo que el Gobierno Nacional nos da por ser el tercer departamento con mayor crecimiento en el turismo. ¡Gracias, presidente Gustavo Petro!”.

Cabe recordar que, este aumento impactará en 6 de las 9 casetas que tiene el departamento de Córdoba:

Peaje Tarifa Anterior Tarifa con Alza (7,1 %) Los Cedros / Purgatorio $18.400 $19.706 La Apartada / Manguitos $18.400 $19.706 San Carlos / Mata de Caña $18.100 $19.385

Durante el año 2025, el departamento enfrentó dos protestas por parte del gremio transportador en vías nacionales de Córdoba por el aumento en la tarifa de peajes.