A Peñalosa le decimos que no se enverraque, si no le gusta una decisión, que apele: jueces

Los jueces María del Pilar Arango, Ramón Francisco Mena, Antonio Reyes y Antonio Suárez hablaron en La W sobre por qué se están sintiendo presionados en nuestro país.

En primer lugar, Arango aseguró que están “indignados, hace poco el señor alcalde Peñalosa se pronunció de una manera desobligante contra un juez”.

Además explicó que “un juez que no puede fallar porque se siente intimidado por la envergadura de un alcalde, ¿entonces qué? Las decisiones judiciales pueden ser revisadas, pero salir a los medios a descalificarlos no es”.

De otra parte, se refirió más a profundidad al trato que les dio Peñalosa, “él nos está atacando y nos quiere intimidar, esa no es la forma, los jueces no tenemos ese poder que tiene él”.

“El código nacional de Policía invita a que nos comuniquemos, el alcalde puede tener su expresión, pero háganlo sin estigmatizar. Es posible que estemos en riesgo” mencionó Reyes sobre el tema.

Por su lado, Mena añadió que no es una situación que pasa en Bogotá únicamente, también en Medellín, “el alcalde Federico Gutiérrez presiona desde los medios a los jueces, en muchas ocasiones cuando una persona capturada es puesta en libertad, el alcalde sale a decir que los jueces no reman para el mismo lado”.

“Le pedimos que no venda la idea que los jueces están del lado de los delincuentes” aseguró.

También Mena se refirió a otro funcionario que fue duro con los jueces, “Con el fiscal Néstor Humberto Martínez hubo muchos problemas, públicamente amenazó a jueces con abrir procesos por liberar a personas donde era claro que no se habían aplicado las garantías”.

“Qué tal un juez haciendo caso a lo que ordene un alcalde de meter presos a una persona porque le parece, no, el juez debe aplicar la constitución y las leyes” se cuestionó.

Además, Reyes destacó que los jueces ya no somos tan anónimos, “ahora estamos dando la cara los jueces, pero no tenemos garantías; nosotros no diseñamos las normas, nosotros interpretamos las normas, no podemos diseñarlas”.

“Las personas no pueden ver al juez como el sacerdote” agregó.

Sobre lo anterior, Suárez manifestó que “hay poderes facticos que no les gustan las decisiones de los jueces, los ciudadanos pueden no estar de acuerdo, pero cuando una persona está a punto de dejar la Fiscalía y llama a la movilización, es lamentable”

Ha habido amenazas, entre enero y mayo han asesinado a dos jueces; en varias partes del país es imposible el trabajo para los jueces

Respecto a la percepción de lo ciudadanos sobre la forma de trabajar de los jueces, Arango expresó que “hay ideas preconcebidas de que se suelta a los presos porque somos amigos de ellos, acá somos cuatro mil jueces, no somos amigos de los delincuentes”.

Y explicó por qué muchas veces no se hace lo que los ciudadanos esperan, “los jueces se sienten abocados es que no se cumplen todos los requerimientos de la captura y el juez se ve abocado a hacer valer esas normas”.

Sin embargo, sí aclaró que “hay uno que otro que no hace bien la tarea, pero no somos todos los jueces”.

También se refirieron a otra percepción ciudadana en la que las personas creen que los jueves no hacen nada, “Hay un estudio de Anif que dice que por cada 100.000 habitantes, debe haber 80 jueces; el promedio en Colombia es que hay apenas siete jueces por cada 100.000 habitantes” mencionó Mena, mientras que Arango agregó que estos funcionarios también se deben enfrentar al desarrollo de miles de tutelas que son prioridad en nuestro país.

Sobre la mediatización de muchos de los casos de nuestros país como el de Colmenares o el de Santrich se presenta un reto en mucho de los jueces y surge la pregunta de hasta dónde deben entrar los medios en estas situaciones, “Es buena la expresión de la sociedad mediante el periodismo, pero se debe mirar todo el contexto de un juicio”.

“Yo creería que más Vs entre el periodismo y la justicia, es como conjugar. Conjugar los dos principios sin que uno termine menos que el otro. No se debe limitar el derecho a la expresión, sino a un respeto mutuo” añadió.

Mena dijo que “el caso que ha polarizado más es el de Santrich. Y tiene que ver mucho qué ver por ejemplo con el Habeas Corpus, y como se falló en derecho se le tilda al juez de izquierda; no, garantizó los derechos como el de cualquier persona”.

Mientras que Arango se refirió al caso Colmenares y dijo que “se ha opinado por apasionamientos, pero en ese taso hubo temas que los definió la ciencia, temas forenses. Aquí no se tomó partido, se hizo fue por los resultados científicos”.

También se refirieron a la exministra de Justicia, Gloria Borrero y Suárez dijo que “tiene razón que las decisiones políticas se toman en la sede política y las judiciales en las sedes de administración de justicia”.

“Hay sectores poderosos que no les conviene las decisiones judiciales por sus intereses; si un juez no falla en ley, incurre en prevaricato y se le puede denunciar” puntualizó.

Finalmente Reyes concluyó que “los jueces tienen control, el control es la constitución y la ley. Estamos basados bajo el control del Consejo Nacional de la Judicatura. Hay jueces muy buenos”.