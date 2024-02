¿Acertó la OMS en recomendar que la marihuana se quite de la lista de sustancias dañinas?

La recomendación que envió la Organización Mundial de la Salud al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la marihuana sea retirada de la lista de "sustancias dañinas" con el fin de que no se restrinja la investigación sobre posibles terapias derivadas de esa planta, abrió el debate sobre la concepción de la marihuana tanto en lo médico, como en lo recreativo.

La discusión llegó a los micrófonos de Partida W con el experto en política de drogas, Julián Quintero, y el director de la Fundación Semillas de Vida, Andrés Gutiérrez.

Quintero argumentó que esta fue una decisión bastante acertada de la Organización Mundial de la Salud, pues reconoce y valida la información científica que sostiene las propiedades medicinales que posee la marihuana. Expresó que el tratamiento al problema de las drogas debe abordarse como un asunto de salud pública, puesto que sustancias como el alcohol y el tabaco matan más que el cannabis. Señaló que su contraparte mentía cuando decía que las personas que consumen esta droga por primera vez se convierten en adictos, dado que estudios señalan que en Colombia cerca de ocho millones de ciudadanos la habían consumido por lo menos una vez.

Por su parte, Gutiérrez dijo que esta petición de la OMS no debe ser tergiversada por colectivos canábicos que buscan tomar esos datos para infundir -según él- el imaginario de que el primer consumo no es dañino e inducir en ese mundo a los jóvenes. Fue enfático en que debe separarse del debate los beneficios médicos y el consumo recreativo, ya que lo primero no puede ser justificación directa de lo segundo. Puntualizó que a pesar de la petición de la OMS, deben persistir los programa de protección de niños y jóvenes que tienen en la marihuana la puerta a otras drogas.