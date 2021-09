Alerta por proceso de selección de empresa que llevará a cabo elecciones de 2022

Cada vez que se acercan las elecciones presidenciales, se abre oficialmente el proceso en la Registraduría Nacional de la Nación para determinar la empresa que se quedará con el millonario contrato para la organización tecnológica del proceso electoral.

Esta vez no fue la excepción, si bien ya se prendieron las alarmas al interior del órgano electoral por el proceso de selección número 06 del 2021, que tiene un valor de más de 1.2 billones de pesos. Este documento establece la búsqueda del gran proveedor para dar manejo al tema electoral: logística, tecnología, informática y organización para las próximas elecciones del 2022.

W Radio conoció en primicia que varias empresas de renombre en el país enviaron una carta a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, en la que exigen la suspensión de este proceso. Según ellos, está hecho a la medida de la empresa que se ha quedado con todos los contratos de la Registraduría desde 2009: Thomas Greg And Sons.

Los empresarios denunciantes señalan tres aspectos clave que demostrarían la falta de transparencia en el proceso:

Primero: Piden un Software que solo tendría Thomas Greg.

Piden un Software que solo tendría Thomas Greg. Segundo: El tiempo que les dio la Registraduría es extremadamente corto para al menos intentar obtener o crear un software similar con el que puedan participar.

El tiempo que les dio la Registraduría es extremadamente corto para al menos intentar obtener o crear un software similar con el que puedan participar. Tercero: En los pliegos piden experiencia en las anteriores elecciones presidenciales. Por supuesto, ninguna de estas empresas califica, porque Thomas Greg se ha quedado con estos contratos desde 2009.

También se conoció en primicia una carta del 18 de agosto de este año, donde múltiples interesados en el proceso solicitan a la gerente administrativa de la Registraduría, Sabrina Cajiao Cabrera, cambiar la modalidad de contratación y hacer una licitación pública. Esto, para que se les permitiera al menos competir y generar una masiva participación, pero la solicitud ha sido negada.

Adicionalmente le piden a la entidad analizar si es necesario contratar todo en un mismo paquete. Esto se debe a que, por ejemplo, si son expertos en logística, no pueden participar porque no tienen el software y si son expertos en servicios integrales, tampoco, porque siempre hay una barrera para el ingreso si no hacen parte de Thomas Greg.

W Radio habló con Thomas Greg And Sons, quienes aseguraron que conforman una unión temporal colombo española de 11 empresas que cumple con toda la experiencia y los requisitos exigidos por la entidad, así como con todos los procedimientos legales para participar en el proceso de calificación.

Además, este medio envió un derecho de petición a la Registraduría con todas las inquietudes que tienen los otros proponentes, pero aún no ha sido respondido.

Por ahora, sigue el proceso y ya veremos quién será el ganador.