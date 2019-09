Algo que me conmueve es cuando mi hija me pregunta por mi papá: Carlos Fernando Galán

En medio de la pugnacidad de la campaña, el candidato por la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán habló sobre su lado más humano y mencionó detalles de su vida.

En primer lugar, aseguró que procura ser coherente,”creo que eso es importante en la política”.

También, mencionó cuál ha sido la influencia que ha tenido de su padre, “cuando yo tenía 12 años, cuando mi papá murió, yo ya había recorrido más de la mitad de Colombia con él. Me agarraba del cinturón suyo para que no me lo fueran a arrebatar”.

Sobre este tema, su hermano, Manuel Galán, habló de la herencia que les dejó su padre y dijo que “el parecido no es solamente físico. Como dice mi mamá, todos tenemos un poco de mi papá (...) a mi hermano le digo que siga como lo ha estado haciendo”.

Galán destacó, “me llamaba la atención la capacidad de mi papá de conectarse con la gente. Era muy claro, hacía mucha pedagogía”.

Además contó que cuando era más pequeño era muy tímido y afirmó que “para que a uno le vaya bien en la vida, tiene que superar la timidez”.

De igual firma, reveló que es hincha de Santa Fe y narró uno de los goles del león que le parecieron icónicos desde su experiencia “le aprendí el amor a Santa Fe por mi mamá, a mi papá le gustaba Millonarios”.

De otro lado, habló sobre la política y dijo que “partidos políticos no son los que han representado los principios ideológicos de la gente. Lo que están prometiendo no es lo que se necesita ni se requiere para tener un país progresista”.

“Parte de las agresiones que se generan en la política tienen que ver con que no se sabe quiénes somos las personas detrás de los candidatos” añadió.

También dijo que “en la calle han comenzado a decirme Galán, ya no me dicen "el hijo de Galán" y creo que es algo bueno para que me reconozcan más fácil”.

Finalmente, Galán bailó salsa, corrió en una máquina para trotar e hizo una demostración de cómo cambiarle el pañal a un bebé, pues su segundo hijo, Juan Pablo, nacerá pronto.