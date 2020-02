Aplazada audiencia contra el abogado Diego Cadena

A los juzgados de Paloquemao en Bogotá llegó Diego Cadena, el ex abogado del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por supuesta manipulación de testigos.

Hoy se iba a adelantar la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en su contra.

Cadena llegó sin su abogado de confianza, Iván Cancino, quien el 10 de febrero envió un oficio en el que informa que el 17 de febrero se iba a realizar una intervención médica que le daba una incapacidad de al menos dos días.

Cancino le dijo a W Radio que se trata de "un tema médico que me realice y me da incapacidad sumando a que la fecha no fue informada por parte de la fiscalía. Ayer le pedí al Consejo Superior de la Judicatura que investigué mi actuar y a la Procuraduría el de Iván Cepeda quien pudio la captura de Diego Cadena.

Hay que recordar que el senador Iván Cepeda solicitó, a través de sus redes sociales, la captura de Cadena.

A la entrada de los juzgados Cadena manifestó "vengo a cumplir con mi citación, mi abogado está incapacitado, pero aquí estoy como un hombre de bien dándole la cara a la justicia...voy a rechazar los cargos"

Al complejo judicial asistieron los delegados de la procuraduría y el fiscal del caso, Daniel Hernández, junto a sus fiscales de apoyo.

Sobre la solicitud de Ivan Cepeda, Cadena dijo que "un senador de la república no debe presionar abogados".

"Creerían ustedes que un testigo, un jefe paramilitar, se sobornaría con dos millones, cinco y siete millones de pesos? Juzguen ustedes" dijo al salir de la audiencia el abogado investigado.