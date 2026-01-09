Levantan medidas restrictivas en playas del departamento de Córdoba. Foto: prensa Alcaldía de Puerto Escondido, Córdoba.

Montería

Después de varios días de restricciones en playas de Córdoba, las autoridades informaron que el oleaje disminuyó, haciendo que las medidas se levantaran y se habilitaran estos espacios turísticos en el departamento.

“Teniendo en cuenta el boletín más reciente emitido por la Capitanía de Puerto de Coveñas, en el cual se reportan condiciones de mejoría favorables en los vientos y el estado de las mareas, se ha determinado la reapertura del acceso a las playas del municipio, así como la reanudación de las actividades acuáticas y marítimas”, se informó por parte de la administración municipal de Puerto Escondido, Córdoba.

“Esta decisión se adopta luego de una evaluación técnica de las condiciones meteorológicas actuales y en articulación con las autoridades competentes, priorizando en todo momento la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de propios y visitantes”, agregó.

Pese a lo indicado, las autoridades mantienen las siguientes recomendaciones:

- Respetar la señalización establecida y el sistema de banderas.

- Acatar en todo momento las indicaciones del personal de salvavidas.

- Atender las recomendaciones emitidas por la Capitanía de Puerto, los organismos de socorro y las autoridades locales.

- Ingresar al mar únicamente dentro del horario autorizado de playas, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

- Supervisar de manera permanente a niños, niñas y adultos mayores.

- Evitar el ingreso al mar si no se cuenta con las condiciones físicas adecuadas o si se presentan cambios repentinos en las condiciones climáticas.

“Hacemos un llamado a la comunidad y a los visitantes a seguir estas recomendaciones, con el fin de disfrutar de nuestras playas de manera segura y responsable, priorizando siempre el autocuidado y la protección de la vida”, concluyó la administración municipal.