Aplazan discusión del proyecto de ley que permite el traslado exprés pensional

El proyecto de ley que permite el traslado de régimen pensional estaba en el orden del día en la Comisión Septima de la Cámara de Representantes; sin embargo, las mayorías decidieron aplazar su discusión.



La iniciativa es similar al artículo que se hundió en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación que permitía el traslado exprés.

“Yo no entiendo qué está pasando, no le quieren dar el debate, no sabemos cuál es la presión tanto de los fondos privados como del Ministerio de Hacienda que llama minutos antes a los congresistas a aplazar este proyecto de ley”, dijo el autor, Juan Carlos Wills.

El congresista aseguró que la Cámara de Representantes tiene que darle la cara a los colombianos y hacer el debate de forma transparente.



“Si lo quieren hundir desde la Comisión Séptima que hagan los votos y hundan el proyecto, pero que no se les escondan a los colombianos y les digan la verdad”, aseguró.