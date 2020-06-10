Arranca recta final en el Consejo de Estado para terna a magistrado de la Corte

102 constitucionalistas se inscribieron ante el Consejo de Estado para la selección de una terna que será enviada al Congreso de la Republica que deberá elegir un nuevo magistrado de la Corte Constitucional en remplazo de Luís Guillermo Guerrero a quien se le terminará su periodo de 8 años en el mes de septiembre.
En la lista aparecen magistrados auxiliares, académicos, procuradores delegados y funcionarios del Gobierno.
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Se destacan tres delegados de la Procuraduría, Andrés Mutis Vanegas, Sonia Téllez y Diego Trujillo. Académicos como Carlos Mario Molina, de la Universidad de Medellín, Natalia Ángel.
La lista:
1 ACOSTA WALTEROS MAGDA VICTORIA
2 ALVAREZ MORA JESUS HERNANDO
3 ANGARITA PERDOMO DANIELA
4 ANGEL CABO NATALIA
5 ARCINIEGAS TRIANA LUIS ERNESTO
6 BALANTA MEDINA MARIA PATRICIA
7 BARRERO BERARDINELLI JUAN ANTONIO
8 BOTERO MUÑOZ IVAN DARIO
9 CABELLO ALVAREZ ELIAS ENRIQUE
10 CAJAS SARRIA MARIO ALBERTO
11 CALDERON ESPAÑA GERMAN
12 CARDENAS BLANCA RAQUEL
13 CARRANZA PIÑA JORGE EDUARDO
14 CARRILLO DE LA ROSA YEZID
15 CASTRO LÓPEZ LENNART MAURICIO
16 CEPEDA AMARÍS JOSÉ ANTONIO
17 CEPEDA FLOREZ ROCÍO DEL PILAR
18 CEPEDA MELO JULIO ALEXANDER
19 CORREA CARDOZO HERNAN LEANDRO
20 CORREA HENAO MAGDALENA CORREA
21 DANGOND GIBSONE CLAUDIA
22 DAVID HOYOS CAMILO JOSE
23 DE VIVERO ARCINIEGAS FELIPE
24 DIAZ BARRETO ADRIAN CAMILO
25 DUQUE GÓMEZ GERARDO
26 ESCOBAR CLAUDIA
27 ESPELETA SÁNCHEZ JUAN CARLOS
28 ESQUIVEL GAITAN MILLER
29 FIGUEREDO VARGAS SHERLEY
30 FIGUEREDO VIVAS MARIA JULIA
31 FLOREZ CUCUNUBA VICTOR HUGO
32 FORERO MEDINA ANDRES
33 GOMEZ ISAZA MARIA CRISTINA DEL ROSARIO
34 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALFONSO
35 GONZÁLEZ RUÍZ MANUEL DARÍO
36 GONZALEZ VILLA JULIO ENRIQUE
37 GUERRERO BENAVIDEZ FRANCIA PAULINA
38 GUERRERO RAMIREZ JAIME ALEJANDRO
39 GUTIÉRREZ BEDOYA CLAUDIA IRENE
40 HENAO OSPINA MARINO TADEO
41 IBAÑEZ NAJAR JORGE ENRIQUE
42 JARAMILLO SIERRA ISABEL C
43 JARAMILLO ZULETA LEÓN JOSÉ
44 LANCHEROS JUAN
45 LASSO LOZANO LUIS MANUEL
46 LASTRA JIMENEZ ALVARO MARTÍN
47 LEGUIZAMON ZARATE MARIA PAULINA
48 LONDOÑO LÁZARO MARIA CARMELINA
49 LOPEZ ROCA LUIS FERNANDO
50 LOZANO VILLEGAS GERMAN
51 MACHADO RODRÍGUEZ CAMILO IVÁN
52 MARTÍNEZ QUINTERO RICARDO
53 MEDINA AGUILAR CLAUDIA
54 MERCHAN SOLANO MILTON
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia Página 1
Secretaría General
Listado de Inscritos
55 MOLINA BETANCUR CARLOS MARIO
56 MONTOYA CABALLERO ANA MARÍA
57 MORALES ALZATE JOHN JAIRO
58 MUTIS VANEGAS ANDRES
59 NIETO ESCALANTE JUAN ANTONIO
60 NUÑO HENAO JOSE ENRIQUE
61 ORTEGA CHAPARRO JOSÉ DEL CARMEN
62 OSPINA MENA JESÚS MARINO
63 OSUNA PATINO NÉSTOR IVÁN JAVIER
64 PAEZ SAAVEDRA LEONARDO
65 PELAEZ ARANGO FERNANDO
66 PEREA FIGUEROA CLARET ANTONIO
67 PEREZ ORTIZ ROMEO EDINSON
68 PEREZ ORTIZ HERMINSO
69 POLO ROSERO MIGUEL EFRAIN
70 QUIMBAYO DUARTE MARÍA CLAUDIA
71 QUINTERO ROJAS GERMAN EDUARDO
72 RAMIREZ CLEVES GONZALO ANDRES
73 RAMOS YABOR JORGE ENRIQUE
74 RINCON RIOS JARVEY
75 ROBLEDO SILVA PAULA
76 RODAS MONSALVE JULIO CESAR ANTONIO
77 RODRIGUEZ CHACON GERMAN HUMBERTO
78 RODRIGUEZ PEÑARANDA MARÍA LUISA
79 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DIEGO ALEJANDRO
80 RODRIGUEZ VILLABONA ANDRES ABEL
81 ROJAS DONCEL EFRAIN
82 ROJAS ROMERO ROSA ISABEL
83 ROLL VELEZ DAVID ALBERTO
84 ROMERO BOSSA NELSON URIEL
85 ROMERO RODRÍGUEZ EDUARDO
86 ROMERO SANCHEZ DIANA KATHERINE
87 SALAZAR GOMEZ FRANCISCO MANUEL
88 SANABRIA BARACALDO ROBINSON
89 SANCHEZ HERRERA ESIQUIO MANUEL
90 SANCHEZ MEDINA JORGE ENRIQUE
91 SARAY BOTERO NELSON
92 TANGARIFE TORRES MARCEL FERNANDO
93 TELLEZ BELTRÁN SONIA PATRICIA
94 TOBAR ORDOÑEZ JAIME HUMBERTO
95 TOBO RODRIGUEZ ISDUAR JAVIER
96 TRUJILLO MARIN DIEGO FERNANDO
97 VARGAS DEL CAMPO JOSE RODRIGO
98 VEGA ROBERTO MARTHA ALEXANDRA
99 VILAR RUBIANO FABIÁN ENRIQUE
100 VILLEGAS MUÑOZ MARÍA GIRLESA
101 VINCOS URUEÑA ALVARO
102 ZULUAGA SUAREZ PAOLA LILIANA