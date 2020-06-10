Hable con el programa

Escuche ahora

Edumerides

Con Eduardo Peña

Síguenos en:

Ciudades

Selecciona tu emisora

Arranca recta final en el Consejo de Estado para terna a magistrado de la Corte

Se destacan tres delegados de la Procuraduría, Andrés Mutis Vanegas, Sonia Téllez y Diego Trujillo, y académicos como Carlos Molina y Natalia Ángel.

Arranca recta final en el Consejo de Estado para terna a magistrado de la Corte. Foto: Colprensa

10/06/2020 - ( hace 1 horas )

102 constitucionalistas se inscribieron ante el Consejo de Estado para la selección de una terna que será enviada al Congreso de la Republica que deberá elegir un nuevo magistrado de la Corte Constitucional en remplazo de Luís Guillermo Guerrero a quien se le terminará su periodo de 8 años en el mes de septiembre.

En la lista aparecen magistrados auxiliares, académicos, procuradores delegados y funcionarios del Gobierno.

Le puede interesar:

 

Se destacan tres delegados de la Procuraduría, Andrés Mutis Vanegas, Sonia Téllez y Diego Trujillo. Académicos como Carlos Mario Molina, de la Universidad de Medellín, Natalia Ángel. 

La lista:

1 ACOSTA WALTEROS MAGDA VICTORIA

2 ALVAREZ MORA JESUS HERNANDO

3 ANGARITA PERDOMO DANIELA

4 ANGEL CABO NATALIA

5 ARCINIEGAS TRIANA LUIS ERNESTO

6 BALANTA MEDINA MARIA PATRICIA

7 BARRERO BERARDINELLI JUAN ANTONIO

8 BOTERO MUÑOZ IVAN DARIO

9 CABELLO ALVAREZ ELIAS ENRIQUE

10 CAJAS SARRIA MARIO ALBERTO

11 CALDERON ESPAÑA GERMAN

12 CARDENAS BLANCA RAQUEL

13 CARRANZA PIÑA JORGE EDUARDO

14 CARRILLO DE LA ROSA YEZID

15 CASTRO LÓPEZ LENNART MAURICIO

16 CEPEDA AMARÍS JOSÉ ANTONIO

17 CEPEDA FLOREZ ROCÍO DEL PILAR

18 CEPEDA MELO JULIO ALEXANDER

19 CORREA CARDOZO HERNAN LEANDRO

20 CORREA HENAO MAGDALENA CORREA

21 DANGOND GIBSONE CLAUDIA

22 DAVID HOYOS CAMILO JOSE

23 DE VIVERO ARCINIEGAS FELIPE

24 DIAZ BARRETO ADRIAN CAMILO

25 DUQUE GÓMEZ GERARDO

26 ESCOBAR CLAUDIA

27 ESPELETA SÁNCHEZ JUAN CARLOS

28 ESQUIVEL GAITAN MILLER

29 FIGUEREDO VARGAS SHERLEY

30 FIGUEREDO VIVAS MARIA JULIA

31 FLOREZ CUCUNUBA VICTOR HUGO

32 FORERO MEDINA ANDRES

33 GOMEZ ISAZA MARIA CRISTINA DEL ROSARIO

34 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALFONSO

35 GONZÁLEZ RUÍZ MANUEL DARÍO

36 GONZALEZ VILLA JULIO ENRIQUE

37 GUERRERO BENAVIDEZ FRANCIA PAULINA

38 GUERRERO RAMIREZ JAIME ALEJANDRO

39 GUTIÉRREZ BEDOYA CLAUDIA IRENE

40 HENAO OSPINA MARINO TADEO

41 IBAÑEZ NAJAR JORGE ENRIQUE

42 JARAMILLO SIERRA ISABEL C

43 JARAMILLO ZULETA LEÓN JOSÉ

44 LANCHEROS JUAN

45 LASSO LOZANO LUIS MANUEL

46 LASTRA JIMENEZ ALVARO MARTÍN

47 LEGUIZAMON ZARATE MARIA PAULINA

48 LONDOÑO LÁZARO MARIA CARMELINA

49 LOPEZ ROCA LUIS FERNANDO

50 LOZANO VILLEGAS GERMAN

51 MACHADO RODRÍGUEZ CAMILO IVÁN

52 MARTÍNEZ QUINTERO RICARDO

53 MEDINA AGUILAR CLAUDIA

54 MERCHAN SOLANO MILTON

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia Página 1

Secretaría General

Listado de Inscritos

55 MOLINA BETANCUR CARLOS MARIO

56 MONTOYA CABALLERO ANA MARÍA

57 MORALES ALZATE JOHN JAIRO

58 MUTIS VANEGAS ANDRES

59 NIETO ESCALANTE JUAN ANTONIO

60 NUÑO HENAO JOSE ENRIQUE

61 ORTEGA CHAPARRO JOSÉ DEL CARMEN

62 OSPINA MENA JESÚS MARINO

63 OSUNA PATINO NÉSTOR IVÁN JAVIER

64 PAEZ SAAVEDRA LEONARDO

65 PELAEZ ARANGO FERNANDO

66 PEREA FIGUEROA CLARET ANTONIO

67 PEREZ ORTIZ ROMEO EDINSON

68 PEREZ ORTIZ HERMINSO

69 POLO ROSERO MIGUEL EFRAIN

70 QUIMBAYO DUARTE MARÍA CLAUDIA

71 QUINTERO ROJAS GERMAN EDUARDO

72 RAMIREZ CLEVES GONZALO ANDRES

73 RAMOS YABOR JORGE ENRIQUE

74 RINCON RIOS JARVEY

75 ROBLEDO SILVA PAULA

76 RODAS MONSALVE JULIO CESAR ANTONIO

77 RODRIGUEZ CHACON GERMAN HUMBERTO

78 RODRIGUEZ PEÑARANDA MARÍA LUISA

79 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DIEGO ALEJANDRO

80 RODRIGUEZ VILLABONA ANDRES ABEL

81 ROJAS DONCEL EFRAIN

82 ROJAS ROMERO ROSA ISABEL

83 ROLL VELEZ DAVID ALBERTO

84 ROMERO BOSSA NELSON URIEL

85 ROMERO RODRÍGUEZ EDUARDO

86 ROMERO SANCHEZ DIANA KATHERINE

87 SALAZAR GOMEZ FRANCISCO MANUEL

88 SANABRIA BARACALDO ROBINSON

89 SANCHEZ HERRERA ESIQUIO MANUEL

90 SANCHEZ MEDINA JORGE ENRIQUE

91 SARAY BOTERO NELSON

92 TANGARIFE TORRES MARCEL FERNANDO

93 TELLEZ BELTRÁN SONIA PATRICIA

94 TOBAR ORDOÑEZ JAIME HUMBERTO

95 TOBO RODRIGUEZ ISDUAR JAVIER

96 TRUJILLO MARIN DIEGO FERNANDO

97 VARGAS DEL CAMPO JOSE RODRIGO

98 VEGA ROBERTO MARTHA ALEXANDRA

99 VILAR RUBIANO FABIÁN ENRIQUE

100 VILLEGAS MUÑOZ MARÍA GIRLESA

101 VINCOS URUEÑA ALVARO

102 ZULUAGA SUAREZ PAOLA LILIANA

 

Reciba desde Google News las mejores noticias de La W

Últimas Noticias

Deportes W del 10 de junio 2020 [7pm-8pm]

Deportes W del 10 de junio 2020 [7pm-8pm]

La Hora Del Regreso del 10 de junio de 2020 [5pm-6pm]

La Hora Del Regreso del 10 de junio de 2020 [5pm-6pm]

La Hora Del Regreso del 10 de junio de 2020 [6pm-6:30pm]

La Hora Del Regreso del 10 de junio de 2020 [6pm-6:30pm]

Secciones

Emisoras

Programas