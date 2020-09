Así avanza la reactivación económica en el país

Tanto aeropuertos como terminales en todo el país iniciaron sus operaciones luego de estar varios meses suspendidas por la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19. En Sigue La W recorrimos ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla para conocer cómo se comportaba la comunidad y las medidas que han implementado las autoridades locales.

En Cali, la subsecretaria de Desarrollo Económico de Cali, Tatiana Zambrano, aseguró que aunque hay gente en las calles, la mayoría tiene clara cuáles son las medidas de aislamiento y bioseguridad. Y se conoció que el elemento más vendido por estos días en la Sultana del Valle es el tapabocas, pues aunque se abrieron varios sectores, "la protección es de todos".

Asimismo, el secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla, reveló que no hay restricción de pico y cédula, pero el llamado que se le hace a lla gente es que no organicen fiestas en las casas y que, aunque hay libre circulación, la idea es que salgan a hacer diligencias que sean realmente necesarias. Por su parte, en Cartagena hay activación de varios sectores, pero muchos restaurantes no pudieron abrir ante los pilotos que ha organizado la administración de la ciudad.

Igualmente, en Medellín, el panorama en el aeropuerto José María Córdoba es bueno. De acuerdo con Freddy Jaramillo, quién está a cargo de esta terminal aérea, se le pide a la gente que va a viajar que lleve una maleta y se realizan estrictos controles de bioseguridad durante la estadia de cualquier persona en el aeropuerto.

En Bogotá, según el último reporte de la Terminal de Transporte de El Salitre, han salido más de 1.000 personas y los destinos elegidos son el Meta, Huila, Valle y Tolima. Por otro lado, en Bucaramanga han salido más de 120 buses y los protocolos establecidos, y verificados a cada momento, son cumplidos por los viajeros.