Audio entre Álvaro y Diego Cadena revelaría presunta conspiración contra Daniel Coronell

A través de su más reciente columna publicada en revista Semana, titulada “La Fiesta Sorpresa”, el periodista Daniel Coronell hace referencia a una grabación, que en este momento está en manos de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, en la que conversan los hermanos Álvaro y Diego Cadena y que demostraría una presunta conspiración en su contra.

Cabe recordar que Diego Cadena, abogado del senador Álvaro Uribe, enfrenta un proceso que cursa actualmente en la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos.

En la interceptación mencionada por Coronell, que según precisa fue “legalmente ordenada y ejecutada por los organismos judiciales”, se escucha cómo Álvaro Cadena le recomienda a su hermano Diego “hacerle fiesta a ese hijueputa (sic)”. Esto, en referencia a Coronell por la información que ha revelado en contra del abogado de Uribe.

En la interceptación, en la que Diego Cadena llama “Miami” a su hermano, conversan sobre la columna “Cortinas y realidades” divulgada en julio de 2018 por Coronell, en la que aparecen tres fotografías de Diego Cadena con Álvaro Uribe y fueron publicadas por el propio abogado en su cuenta de Instagram.

Ante esto, Álvaro afirma que Coronell “tiene un fetiche con Uribe” y Diego le responde que en dichas grabaciones no existe nada comprometedor en su contra. Posteriormente, es Álvaro quien dice: “¿Sabes qué les va a tocar hacer a ustedes? Hacerle fiesta a ese hijueputa (…) pero esperarse unos diítas (sic)”. En respuesta, Cadena afirma que se ha puesto en contacto con un sujeto apodado “Vinagre”, cuya identidad por el momento se desconoce.

Más adelante, el abogado Cadena insiste a su hermano que no existe nada comprometedor en su contra, que él “lo único que he hecho es trabajar” y que en un video, que según Coronell es el que lo preocupa porque fue grabado por el testigo Juan Guillermo Monsalve y fue revelado por él mismo, él dijo: “redactemos el hijueputa acuerdo. Si no, yo vengo mañana (…) a primera hora presento el recurso (sic)”.

Finalmente, el periodista afirma desconocer el alcance de las intenciones de los hermanos Cadena y expresa que busca dejar constancia de esta evidencia.