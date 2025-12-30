Así subirá costo de la vigilancia privada en edificios con salario mínimo de 2026: ¿sector en jaque?

La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) alertó sobre el impacto que tendrá el aumento del salario mínimo de 2026, que ascenderá a $ 2’000.000 incluyendo el servicio de transporte.

El gremio afirmó que en riesgo la sostenibilidad y continuidad de la vigilancia privada formal en el país pues en los últimos seis meses el aumento acumulado en el costo del servicio para los usuarios superará el 30%, sumado el incremento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, que pasó de 46 a 42 horas semanales, y de la ampliación del horario nocturno, que se extiende desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

Así las cosas, Confevip afirmó que “el costo de un servicio de vigilancia con tres vigilantes en turno de 24 horas cerrará el año 2025 en aproximadamente $19.304.355 mensuales, valor al que deberá sumarse el nuevo incremento del salario mínimo para el 2026”.

Miguel Ángel Díaz, presidente del gremio, advirtió además sobre el riesgo de que este escenario incentive la informalidad en el sector.

“Existe una alta probabilidad de que algunos usuarios busquen alternativas más económicas en la ilegalidad, contratando empresas que no cumplen con las obligaciones laborales ni con los requerimientos tecnológicos exigidos por la ley. Estas opciones, aunque aparentan ser más baratas, representan un riesgo para la seguridad y la legalidad”, aseveró.

Y adicionalmente remató señalando que muchas administraciones de conjuntos residenciales y pequeñas empresas no estarán en capacidad de asumir los nuevos costos o se verán obligadas a reducir el número de vigilantes contratados.