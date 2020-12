Cambios en el mando operacional de las Fuerzas Militares

El comando de las Fuerzas Militares dio a conocer en las últimas horas importantes cambios en su estructura de mando operacional al interior de la institución, tanto del Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada nacional

Los cambios que fueron conocidos por medio de un comunicado fueron autorizados por el presidente de la República y el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, según indican como necedad que requiere las Fuerzas Militares

Uno de los cambios más importantes es el del Inspector General de las Fuerzas Militares, que a partir de ahora estará a cargo del Mayor General Juan Pablo Forero Tascón.

Otros de los cambios que se destacan son el del director de la Escuela Superior de Guerra que a partir de ahora estará a cargo el Mayor General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez. Por otra parte, el director General de Sanidad de las Fuerzas Militares será dirigido por el Mayor General Hugo Alejandro López Barreto, y la Subjefatura de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas estará a cargo el Mayor General Juan Carlos Ramírez Trujillo



Otros de los cambios que se conocen :



Comandante Comando Conjunto No1

Mayor General JAIRO ALEJANDRO FUENTES SANDOVAL

Comandante Comando Conjunto No2

Mayor General ÁLVARO VICENTE PÉREZ DURÁN

Jefe Departamento Contra Amenazas Transnacionales Brigadier General OLVEIRO PÉREZ MAHECHA

Jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de Operaciones Especiales CCOES Brigadier General PEDRO ARNULFO SANCHEZ SUÁREZ

Subdirector Escuela Superior de Guerra

Coronel de Infantería de Marina ADOLFO ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ



EJÉRCITO NACIONAL

Estado Mayor

Inspector General del Ejército Nacional

Mayor General WILSON NEYHID CHAWEZ MAHECHA



Jefe de Estado Mayor de Operaciones

Mayor General HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA

Comandante del Comando de Educación y Doctrina

Mayor General EDGAR ALBERTO RODRÍGUEZ SANCHEZ

Comandante del Comando de Personal

Mayor General MAURICIO MORENO RODRÍGUEZ

Jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas

Brigadier General MIGUEL EDUARDO DAVID BASTIDAS

Comandante Comando de Reclutamiento y Control Reservas Brigadier General JOHN ARTURO SÁNCHEZ PEÑA

Comandante Comando de Apoyo Operacional de Comunicaciones y Ciberdefensa Brigadier General JUAN DIEGO SEPÚLVEDA PALACIO



Unidades



Comandante Segunda División

Mayor General MARCOS EVANGELISTA PINTO LIZARAZO

Comandante Cuarta División

Mayor General ANTONIO MARÍA BELTRÁN DÍAZ

Comandante Primera División

Mayor General GERARDO MELO BARRERA

Comandante Séptima División

Brigadier General JUVENAL DÍAZ MATEUS

Comandante Octava División

Brigadier General MAURICIO JOSÉ ZABALA CARDONA

Comandante Quinta División

Brigadier General OSCAR REINALDO REY LINARES

Comandante Cuarta Brigada

Brigadier General FREDY MARLON COY VILLAMIL

Comandante Fuerza de Despliegue Contra Amenazas Transnacionales Brigadier General JUAN CARLOS CORREA CONSUEGRA



Comandante Décima Tercera Brigada

Brigadier General DAVID LEONARDO GÓMEZ PULIDO

Comandante Fuerza de Despliegue Rápido No1 Brigadier General ROYER GÓMEZ HERRERA

Comandante Fuerza de Tarea Vulcano

Brigadier General FABIO LEONARDO CARO CANCELADO

Comandante Fuerza de Tarea Conjunta Titán Brigadier General OSCAR LEONEL MURILLO DÍAZ

Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles

Brigadier General RAÚL FERNANDO VARGAS IDARRAGA

Comandante Vigésima Tercera Brigada Brigadier General JAIME ALONSO GALINDO

Comandante Vigésima Séptima Brigada

Brigadier General HECTOR FABIO ARISTIZÁBAL MUSTAFÁ

Comando Décima Brigada

Brigadier General NÉSTOR ENRIQUE CARO GUTIÉRREZ

Comando Tercera Brigada

Brigadier General MILLER VLADIMIR NOSSA ROJAS

Comando Vigésima Segunda Brigada

Brigadier General GIOVANNI RODRÍGUEZ LEÓN

Comandante Centro Nacional de Entrenamiento Brigadier General GIOVANI VALENCIA HURTADO



ARMADA NACIONAL



Comandante Armada Nacional

Almirante GABRIEL ALFONSO PÉREZ GARCES

Comandante Comando de Infantería de Marina

Mayor General de Infantería de Marina JORGE ALFREDO SERRANO ALVAREZ

Jefe Jefatura de Inteligencia Naval

Mayor General de Infantería de Marina RICARDO ERNESTO VARGAS CUELLAR



Director General Marítimo

Vicealmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL

Comandante Fuerza Naval del Pacífico

Contralmirante FRANCISCO HERNANDO CUBIDES GRANADOS

Jefe Jefatura de Estado Mayor de Personal Contralmirante JOHN FABIO GIRALDO GALLO

Jefe Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval Contralmirante HARRY ERNESTP REYNA NIÑO

Comandante Comando Específico de San Andrés y Providencia Contralmirante HERNANDO ENRIQUE MATTOS DAGER

Comandante Fuerza Naval del Sur

Brigadier General de Infantería de Marina GUILLERMO ARTURO CASTELLANOS OJEDA

Comandante Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico No 72 Contralmirante JOSÉ DAVID ESPITIA JIMÉNEZ

Director Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla Contralmirante JAVIER ALFONSO JAIMES PINILLAG

Jefe de la Jefatura de Acción Integral y Desarrollo Contralmirante RAFAEL ARTURO ARANGUREN DEVIA

Jefe Jefatura de Operaciones Navales

Capitán de Navío CAMILO ERNESTO SEGOVIA FORERO

Jefe Jefatura de Desarrollo Humano y Familia

Capitán de Navío CARLOS ANDRÉS ESCOBAR SILVA



FUERZA AÉREA COLOMBIANA



Gerente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana Mayor General IVAN DELASCAR HIDALGO GIRALDO

Comandante de Apoyo a la Fuerza

Mayor General HENRY QUINTERO BARRIOS

Subjefe de Estado Mayor de Estrategia y Planeación Brigadier General JUAN GUILLERMO CONDE VARGAS



Jefe Jefatura de Salud FAC

Brigadier General OSCAR ZULUAGA CASTAÑO

Jefe de la Jefatura de Educación Aeronáutica

Brigadier General EDGAR MAURICIO FALLA VARGAS

Comandante del Comando Aéreo de Combate No 2 Brigadier General KERLY SANCHEZ PESCA

Comandante del Comando Aéreo de Combate No 1 Brigadier General JUAN JAIME MARTINEZ OSSA