Candidato a Gobernación de Arauca propone imponer siesta para mejorar la productividad

Cristancho explicó que fue fraile franciscano y le enseñaban a partir en dos la jornada y que después del almuerzo se hacían 15 minutos de siesta.

"Luego uno se bañaba, se cambiaba como si empezara una nueva jornada, un nuevo día" y esto le ha traído grandes beneficios en su ejercicio como escritor y trabajador en sus empresas.

El aspirante a gobernador de Arauca explicó que está proponiendo "la industrialización, de masificar, de triplicar, el número de habitantes en Arauca. O sea estamos hablando de empresas muy rentables y para eso se necesitan personas muy dispuestas y muy despiertas".

Además el candidato del partido ADA, aseguró que esta iniciativa no afectaría la productividad en las empresas porque son los trabajadores los que harían una pausa más no las compañías, las cuales seguirían su operación normal.

Cristancho también argumentó que las jornadas laborales no pueden exceder las ocho horas y que ellos piensan implementar esta norma en las empresas que tengan su horario bien estipulado y cumplan con los requisitos de ley. "Es una medida ante todo humana, debido a que se está sobrecargando al obrero".

De igual forma describió los lugares que deberían habilitar las compañías para que sus trabajadores hagan la siesta "con baños, lavabos, hamacas, sillas donde puedan acostarse", lo cual según él estimula al obrero a hacer las cosas mejor.

Al ser consultado sobre el cuestionado partido ADA, el cual según la Fundación Paz y Reconciliación, aumentó de manera inusual el número de avales en el país y es señalado por esa misma fundación de pedir dinero a cambio de avales, señaló "el partido no nace de Sinisterra ni del Tuerto Gil, si no de la mamuncia en el municipio López de Micay en la comunidad afrodescendiente. El único que representa ese partido es Paulino Riascos Riascos". Por su parte aseguró que no pagó

Lea en La W: