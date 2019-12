Carlos Mattos niega complot contra Néstor Humberto Martínez

A través de una carta conocida por W Radio, el empresario Carlos Mattos negó que hubiese orquestado un complot en contra del exfiscal general, Néstor Humberto Martínez.

En días pasados, este medio publicó una serie de audios en los que la exfiscal Hilda Niño asegura que Mattos y el abogado Alex Vernot la contactaron para armar una conspiración contra el exfuncionario.

Dice Mattos en la carta: “Jamás he estado en conspiración alguna, no conozco a la señora Niño Farfán y menos a su esposo Gustavo Adolfo Calero Vargas, no les he mandado razón con nadie”.

Por lo anterior, Mattos agrega que esto obedecería a tres razones: “1. O al señor Calero trataron de engañarlo para perjudicarme, y entonces la víctima del complot soy yo o, 2. El señor Calero le mintió a su esposa Hilda Niño o, 3. La señora Niño Farfán está mintiéndole a la justicia quién sabe con qué fin”.

Este es el documento completo:

El pasado 29 de noviembre, La W conoció en exclusiva una conversación de la exfiscal Hilda Niño Farfán, quien enfrenta un juicio por corrupción dentro del ente acusador por un presunto favorecimiento a ex paramilitares. Actualmente, la exfuncionaria adelanta una colaboración con la Fiscalía General de la Nación.

En los audios conocidos por este medio, la fiscal Farfán señala que a su esposo, Gustavo Adolfo Calero Vargas, lo buscaron para que participara en una presunta conspiración contra el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez. Además, señala que esta operación es patrocinada por Mattos y organizada por Vernot desde la cárcel La Picota de Bogotá.