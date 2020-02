Carol Quevedo, ingeniera industrial y mentora profesional, es #UnaMujerW

“Me doy cuenta de una realidad y es la necesidad urgente que tiene el sistema académico de renovarse, los altos costos de matrícula ya no son sostenibles, versus los bajos salarios que están percibiendo los profesionales recién egresados y pues las habilidades prácticas que se están enseñando tanto cognitivas como blandas no corresponden a lo que las empresas necesitan, es allí donde nace mi programa de aceleración de talentos para tratar de suplir esas necesidades”.

Su trabajo por más de 10 años en los sectores financiero y de telecomunicaciones en distintos cargos, le dieron el conocimiento para llegar a practicar lo que hace en la actualidad.

“Son sectores que van a un ritmo supremamente acelerado, son altamente competitivos en dónde sí no tienes las habilidades requeridas, ascender no es tan sencillo, allí estuve 13 años en siete posiciones diferentes, siempre en ascenso y pienso que esto obedece a tres razones fundamentales, la primera, caminar la milla extra siempre así no te lo estén pidiendo, la segunda desarrollar día tras día las habilidades requeridas por el rol que estás desempeñando y la tercera tener un balance entre tú vida personal y laboral”.

En cuanto a la discriminación positiva que se está implementando en varias empresas para que mujeres lleguen a cargos directivos dentro de organizaciones, Carol tiene una aproximación distinta.

“Pienso que si queremos ver más mujeres en posiciones ejecutivas debemos trabajar primero en los programas que las empresas van a facilitar a la mujer para que tenga balance entre su vida familiar y personal y segundo dejar un poco el paradigma de la lucha por la desigualdad en el mundo corporativo, porque las habilidades que requieren tanto hombres como mujeres en cualquier posición ejecutiva son exactamente las mismas, entonces deberíamos enfocarnos más por el desarrollo de habilidades cognitivas y blandas y menos en la desigualdad.

Hace pocos días en la edición más reciente del Woman Economic Fórum en Nueva Delhi, India Carol recibió el premio “Exceptional Woman Of excellence” en reconocimiento a su trabajo de formar líderes.

“El premio ha sido súper importante para mí porque es un reconocimiento al emprendimiento, el crear nuevas narrativas para el desarrollo profesional de la mujer y contribuir también a la felicidad de las personas en el lugar de trabajo en donde básicamente estamos capacitando a las personas en las habilidades requeridas por la cuarta revolución industrial y empezamos hablar en temas como el pensamiento creativo, resolución compleja de problemas, la flexibilidad cognitiva y temas que se necesitan para el lugar de trabajo y para el éxito de los colombianos”.

Carol Quevedo, ingeniera industrial y mentora profesional, es #UnaMujerW