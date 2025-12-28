MinDefensa exaltó trabajo de comandantes salientes tras cambios en la cúpula militar
El presidente Petro aseguró que los cambios se hicieron para enfrentar los desafíos del 2026 en materia de seguridad y democracia.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X, se pronunció sobre los cambios en la cúpula militar anunciados por el presidente Gustavo Petro. El alto funcionario hizo un reconocimiento a los comandantes salientes.
¿Qué dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez?
“Quiero expresar un reconocimiento sincero y respetuoso a los comandantes salientes de nuestras Fuerzas Militares: almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de las FF.MM; general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aérea; y general Luis Emilio Cardozo Santamaria, comandante del Ejército, por su liderazgo, vocación de servicio y resultados al frente de operaciones decisivas para el país”, dijo Sánchez.
Lea más: Petro anunció cambios en la cúpula militar del país: hay nuevo comandante de las FF.MM.
Así mismo, el jefe de la cartera de Defensa resaltó el trabajo hecho por los generales.
“Bajo su mando se protegió a la población civil, se actuó con legalidad y se lograron impactos históricos contra las economías criminales y contra los grupos armados más peligrosos, tal como lo hemos expresado a todo el país. Su arduo trabajo se ve reflejado en el respaldo ciudadano, llevando a las Fuerzas Militares a un índice de favorabilidad del 76.6%, el más alto durante los últimos años”, exaltó.
Y agregó: “Su conducción permitió avances estratégicos: récords en incautación de droga, neutralización de estructuras criminales, aumento del pie de fuerza, creación de nuevas capacidades operacionales y el fortalecimiento de la superioridad aérea que cuidará a Colombia por décadas. Estos logros no son cifras: son vidas protegidas, territorios recuperados y comunidades que hoy viven con mayor esperanza”.
Lea también: “No voy a ser dictador”: presidente Petro a precandidatos de la ‘Gran Consulta por Colombia’
Por último, Sánchez aseguró que el país reconoce el trabajo hecho por las comunidades y pueden regresar a sus hogares a descansar.
Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
“Hoy pueden regresar a casa con la tranquilidad del deber cumplido. Sus familias los esperan para disfrutarlos, después de tantos años entregados al servicio del país. Ha sido un honor trabajar a su lado. Gracias por honrar el uniforme y servir a Colombia con disciplina, humanidad y compromiso democrático. El país reconoce su trabajo y su entrega”, concluyó.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles