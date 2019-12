Carolina Sanín, 46 años, escritora y profesora universitaria, es #UnaMujerW

Todo en otra parte, Los niños, Somos luces abismales, son algunos de los libros que Carolina ha escrito en los últimos años. Si bien Sanín enseña y ahora actúa, para ella escribir está por encima de todo.

“Más que facetas, esas son actividades y acciones de una persona. Trato de ser una persona y trato de no creer más de lo necesario en la identidad y el identificarme, incluso, con mis propias actividades y entonces voy tratando de hacer bien lo que deseo hacer y lo que siento que puedo hacer, desde luego lo que más hago es escribir”.

La vida la sorprendió con el cine, un arte que siempre quiso experimentar:

“Llegué a actuar en el papel protagónico de la película litigante de Franco Lolli porque tras un largo proceso de casting, él me pidió que hiciera la prueba y le gustó cómo interactué con los otros personajes, especialmente el de la madre, el de Leticia, que él ya había escogido. Y me gustó el guión, y me gustó mucho la idea, el tratamiento dramático que daba a la autobiografía Franco Lolli en esa película, me interesaba también actuar, me interesaba tener esa experiencia y saber cómo se hacía el cine”.

Y con la cinta también llegó otra manera de aproximarse a las audiencias:

“Lo más difícil de actuar en Litigante fue tal vez el rodaje, llegar a un rodaje sin conocer dinámicas del cine, las largas horas, las largas esperas. Y lo más bonito de haber actuado en Litigante fue sentir que podía darles textura a las emociones de ese personaje, y transmitir unas emociones que yo no necesariamente sentía en ese momento”.

