Catalina Suárez se casa este viernes con el hijo del ‘Mono Jojoy’

La periodista Catalina Suárez, quien conduce Al Oído en W Radio y es muy conocida por su afinidad con Álvaro Uribe, se casará este viernes 5 de noviembre con Jorge Suárez, el hijo del guerrillero abatido Jorge Briceño, alias ‘Mono Jojoy’.

El matrimonio llega un año después de una relación que se forjó durante la pandemia, luego de una reunión de amigos. “Hice un karaoke en mi casa e invité a unos amigos, una de ellas me dijo que si podía invitar a alguien y yo no le vi problema. Cuando llegó Jorge comenzamos a hablar y desde que yo lo vi me gustó, tras la conversación de ese día, me empecé a dar cuenta que teníamos muchos amigos en común”, contó.

Luego de conocerlo, ella nunca se imaginó que él fuera hijo de uno de los antiguos miembros del secretariado de las Farc, pero cuando se enteró, aseguró que fue una gran sorpresa: “él tenía muy claro que mi posición es de centro derecha y mi cercanía a Álvaro Uribe, y cuando yo me enteré de quién era su papá biológico, por supuesto que me sorprendí, pero creo que lo asimilé, siempre he hablado del respeto a la diferencia. En ese momento no tenía claro lo que iba a pasar, pero hoy sí y te puedo decir que si hoy me volviera a encontrar con Jorge y desde el día cero me dijera cuál es su pasado y quien es su papá, lo volvería a elegir como el hombre con el que me quiero casar”.

La mujer comentó que toda la relación la mantuvo en total secreto para evitar ataques en redes sociales, pues cabe recordar que ella fue una de las opositoras al acuerdo de paz y quien apoyó al No en el plebiscito; sin embargo, el amor le mostró a una persona totalmente opuesta a sus ideales y, según sus palabras, esto la ha hecho madurar con respecto a lo que pensaba.

“Yo voté No, pero ese voto no era en contra de la paz, si no voté por que queremos ver justicia, queremos ver verdad y declaraciones. A hoy he visto que he madurado mi voto y en muchas personas sí he visto lo que yo exigía”, comentó.

Acerca de lo difícil que puede parecer tener una relación con una persona de otra ideología, ella señaló que sus cercanos lo han recibido muy bien y que, incluso, los líderes quienes ellos han apoyado los respaldaron.

“Yo le mandé un mensaje a Álvaro Uribe diciéndole que tenía algo para contarle, él me respondió y le relaté la historia; me dio cuatro consejos acerca del matrimonio y me dijo que me apoyaba y que su familia también”, comentó.

“Él ha tenido apoyo de gente importante como la que yo he tenido de personalidades como Álvaro Uribe, Jorge ha hablado muchas veces con ‘Pastor Alape’ y ha sido muy positiva su posición, nos ha deseado lo mejor”, añadió Catalina Suárez.