Así reaccionó Uribe al matrimonio de Catalina Suárez con hijo del ‘Mono Jojoy’

Este viernes 5 de noviembre la columnista de Al Oído en W Radio, Catalina Suárez, contraerá matrimonio con el hijo del ‘Mono Jojoy’, una unión que sorprende por las diferencias políticas de ambos, pero que destaca que el amor puede acercar hasta los lados más opuestos.

Catalina dialogó con W Radio y reveló que una de las llamadas más gratificantes que tuvo fue la del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Yo le mandé un mensaje de texto en el que le decía que quería hablar con él (con Uribe) de un tema muy personal que le había dado mucha trascendencia a mi vida (…). Es un tipo de mensajes que uno no le envía a alguien que admira tanto, no es como mi papá o mi mejor amigo”, contó.

“Me acuerdo que a los dos minutos recibí una llamada del presidente Uribe y yo no podía creer. Me dijo que le había inquietado mi mensaje. Arranqué contándole, pero de los nervios no respiraba. Le dije que me había enamorado profundamente, le conté la historia sin omitir nada”, agregó.

Continuando con su relato, Catalina aseguró que “lo primero que me preguntó es qué hace el muchacho hoy en día. Le conté que también era periodista que trabaja en el sector público”.

Asimismo, la columnista reveló que el exmandatario de los colombianos le dio cuatro consejos que le servirán en su vida de casada, cuatro pilares que han mantenido firme el matrimonio del exsenador.

“Me dio cuatro consejos muy lindos acerca del matrimonio, del respeto, de la prudencia que se debe tener para consolidad un hogar. Me habló de la importancia de estar unidos porque esa fuerza es la fuerza que nos va a mantener salientes ante tantos vientos. Me dijo que me apoyaba y que su familia también”, dijo.

Finalmente, luego de la conversación, Catalina ratificó el aprecio y el respeto que le tiene a Álvaro Uribe, ya no solo como uno de los líderes políticos más importantes del país, sino como ser humano.

“Fue una llamada muy sentida. Se me salían las lágrimas escuchándolo (…). Siempre lo he querido y respetado, pero desde ese día mucho más”, concluyó.