Lo que dijo Pastor Alape por matrimonio de hijo del ‘Mono Jojoy’ y Catalina Suárez

La periodista y conductora de Al Oído en W Radio, Catalina Suárez, dio detalles de cómo se dio este amor con Jorge Suárez, el hijo del ‘Mono Jojoy’, y sobre las palabras que ha recibido del sector al que ella le ha hecho oposición desde sus redes sociales.



“Al principio causa sorpresa para un lado y para el otro, pues hacemos parte de posiciones opuestas, pero hemos recibido mucho apoyo… Esto hace parte de ese nuevo país al que le estamos apostando”, comentó.

“Él ha tenido apoyo de gente importante como la que yo he tenido de personalidades como Álvaro Uribe, Jorge ha hablado muchas veces con ‘Pastor Alape’ y ha sido muy positiva su posición, nos ha deseado lo mejor”, acotó la activista.



Además, Catalina comentó que los amigos de ellos también han recibido la noticia con mucho agrado y que, incluso, les hacen chistes diciéndoles que un hijo de ellos saldría “un tibio”: “Un hijo nuestro va a saber la historia de este país completa, uno no lo puede borrar y se debe saber la verdad en totalidad”.



Por último, la mujer añadió: “Cuando me llamó Uribe, él se sorprendió bastante. Él sabía lo importante que era para mí y cuando supo lo que me dijo quedó asombrado. Por mi lado también me sorprendí; cuando supe lo que Pastor dijo no lo podía creer”.



Catalina y Jorge cultivaron su amor en la pandemia gracias a una fiesta que se hizo en casa de la mujer, una amiga en común fue quien los presentó y a partir de ese día comenzó esta historia de amor que los llevó al altar.