Cecilia Estella Murillo, directora general de la Fundación Moda y Flores, es #UnaMujerW

Mi nombre es Cecilia Estella Murillo, soy la fundadora y director general de la Fundación Moda y Flores.

¿A qué edad entran los niños en Colombia al colegio? ¿A los tres, cuatro o cinco años? Cecilia, o Chechi, como le dicen, empezó a estudiar a los nueve:

“Mi papá no me dejaba ir a estudiar. Él decía que, si yo iba a estudiar, se iban a burlar de mí. ¿Y por qué me decía esto?, porque nací con una discapacidad física llamada agenesia donde tengo un pie más corto que el otro... a los nueve años cuando ingresé al colegio entendí lo que decía mi papá, recibí mucho bullying, ese fue el día en donde dije que yo tenía una fuerza, y que mi fuerza estaba en mi mente y en el amor propio que había en mí y que eso era lo que iba a tener durante todo el resto de mi vida”.

Sin saberlo, con esa fuerza que tenía desde pequeña, empezó a construir su camino en la moda:

“Recuerdo cuando mi mamá iba comprar las telas para mandarme hacer las faldas y los vestidos y luego íbamos donde la modista y yo le enseñaba a diseñar cómo era que quería mi ropa. Aparte de eso empecé a crear el mapa de los sueños sin saber qué era el mapa de los sueños. Cogía recortes de revistas y los pegaba en las paredes, donde pegaba pasarelas, donde pegaba diseñadores, y donde creaba con mucho papel”.

A pesar de sus miedos y de sus inseguridades, hace ocho años, Cecilia decidió salir de su pueblo en Antioquia, e irse para Medellín. Empezó a hacer manualidades y aplicó a una beca:

“Hacía flores en tela y en cinta y algunas empresas me empezaron a contratar, pero una vez necesitaba una capacidad de producción muy alta la cual no tenía, entonces empecé hablar con personas en situación de discapacidad y sus cuidadores que iban al mismo lugar donde yo estaba y desde ahí empecé a trabajar con ellos, donde ellos se llevaban el insumo para su casa y hacían toda la elaboración del producto”.

Dispuesta a seguir su sueño, Cecilia creó su fundación Moda y Flores, donde empodera a cientos de mujeres:

“Hemos trabajado con más de 200 mujeres y sus familias. Les enseñamos diferentes técnicas como el croché, el bordado, el macramé, intervención en prendas para que nuestras mujeres generen ingresos desde sus casas. Aparte de eso les hacemos talleres de sensibilización, atención al cliente”.

Gracias a su tenacidad, Cecilia será una de la invitada al Primer Foro Económico de Mujeres en Latinoamérica, Woman Economic Forum, que se llevara a cabo en Cartagena los primeros días de agosto.

“Mi mayor logro ha sido creer en mí y cuando creo en mí, me enamoró de mí, y esto me ha permitido que, a través de la asesoría de imagen, empoderar a mujeres que han sido maltratadas, que han sido violentadas y que no creen en ellas y que a través de todo este proceso que hemos venido realizando les hemos enseñado a descubrir y a confiar en ellas”.

Cecilia Estella Murillo, directora general de la Fundación Moda y Flores, es #UnaMujerW