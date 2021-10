CIDH abrió caso contra Colombia por incursión armada de Farc en Dabeiba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un caso contra Colombia por la presunta responsabilidad del estado en no evitar la incursión armada de la guerrilla de las Farc en Dabeiba (Antioquia) el 24 de septiembre de 1998, en la que un campesino de nombre Javier Roldán (la parte demandante) falleció junto con otras siete personas.

"La presunta víctima fue uno de los comerciantes atacados por las FARC y que este fue sorprendido en el lugar donde mantenía su restaurante y a la vez su residencia donde fue retenido, torturado y finalmente asesinado por los atacantes. Señala también que los atacantes se apoderaron del establecimiento por varias horas causando destrozos en este y robándose el licor y las joyas de la familia" dice la resolución.

Además de los ocho muertos, según registros del Centro Nacional de Memoria, doce personas fueron secuestradas y 17 resultaron heridas. Asimismo, se produjeron saqueos y varias sedes bancarias fueron totalmente destruidas.

De acuerdo con los familiares de Higuita el estado tuvo responsabilidad en las afectaciones a la población por una actitud omisiva, debido a que antes del ataque el Ejército había retirado una base militar, también por parte del Concejo Municipal les había sido advertido el riesgo de una inminente incursión y no hicieron nada, al tiempo que la estación de Policía solo contaba con 23 oficiales, que no tenían forma de repeler un ataque.

Los argumentos anteriores y la falta de justicia hacia los responsables directos y agentes estatales que habrían sido omisivos, llevaron a que la CIDH admitiera el expediente.

"Las autoridades estatales no tomaron las medidas apropiadas que estaban a su alcance para prevenir lo ocurrido, pese a estar en conocimiento de un riesgo inminente; el Estado no ha investigado seriamente la posible responsabilidad de agentes estatales en los hechos y el proceso penal y la acción de reparación relacionadas con la muerte de la presunta víctima no han sido resueltos"

El estado por su parte había solicitado que el caso fuera inadmitido al considerar que no existían pruebas que acreditaran una actitud omisiva del estado en prevenir la incursión armada, también manifestando falta de agotamiento de recursos internos por parte de la familia de la víctima.