El Real Madrid perdió 2-0 en casa contra el Celta

El Celta de Vigo sorprendió este domingo en el Santiago Bernabéu al imponerse por 2-0 al Real Madrid, que se aleja a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona, después de que el conjunto azulgrana ganara el sábado al Betis por 5-3 en Sevilla.

Un doblete de sueco Williot Swedberg (54, 90+3) dio la victoria al equipo gallego ante los blancos que se quedaron con dos menos por las expulsiones de Fran García (64′) y Álvaro Carreras (90+2′).

Antes, la escuadra madridista había sufrido otro golpe con la lesión del brasileño Eder Militao en el minuto 20, uniéndose a la repleta enfermería del equipo.

