El Real Madrid perdió 2-0 en casa contra el Celta
La escuadra madridista había sufrido otro golpe con la lesión del brasileño Eder Militao en el minuto 20,
El Celta de Vigo sorprendió este domingo en el Santiago Bernabéu al imponerse por 2-0 al Real Madrid, que se aleja a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona, después de que el conjunto azulgrana ganara el sábado al Betis por 5-3 en Sevilla.
Un doblete de sueco Williot Swedberg (54, 90+3) dio la victoria al equipo gallego ante los blancos que se quedaron con dos menos por las expulsiones de Fran García (64′) y Álvaro Carreras (90+2′).
Antes, la escuadra madridista había sufrido otro golpe con la lesión del brasileño Eder Militao en el minuto 20, uniéndose a la repleta enfermería del equipo.
