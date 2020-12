CIDH recriminó al gobierno por no asistir a audiencia sobre la Comisión de la Verdad

En cabeza de su presidente el padre Francisco de Roux, el órgano transicional entregó ante la CIDH un balance de su trabajo hasta la fecha y a menos de un año de entregar su informe final sobre el conflicto. Allí, se hizo mención a los informes recibidos, más de 16.000 entrevistas realizadas y los espacios de verdad que involucran a diferentes sectores de la sociedad.

Desde la Comisión internacional, se criticó duramente al Gobierno por no haber acudido a la audiencia ante su importancia en el ámbito internacional.

"Lamento profundamente la ausencia del Estado en esta audiencia, porque para la Comisión las audiencias constituyen precisamente este espacio para poder escuchar las posiciones, hoy hubiese sido una oportunidad para escuchar al estado colombiano", recriminó la Comisionada del órgano internacional Esmeralda Arosemena.

Otra de las Comisionadas internacionales que mostró su rechazó a la no presencia del gobierno en la diligencia fue Julissa Mantilla.

"Me preocupa la ausencia del Estado colombiano porque me parece que no es una ausencia o un rechazo necesariamente a una institución, sino que esta institución representa la búsqueda de la paz y las voces y la esperanza del pueblo colombiano y creo que era muy importante mandar un mensaje de presencia" indicó.

Durante la diligencia, los comisionados del órgano internacional además llamaron la atención por el recrudecimiento de la violencia en el país.

En gran parte de la audiencia se denunció la falta de colaboración del estado colombiano con el trabajo de la Comisión de la Verdad, como lo señaló el comisionado Alejandro Valencia.

"La Comisión de la Verdad quiere señalar su preocupación por el silencio y la negativa de diferentes entidades para brindar la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, estas dificultades se traducen en la falta de respuestas a nuestras solicitudes o requerimientos adicionales imposibles de cumplir", expresó.

Según Valencia, entidades como el Ministerio de Justicia, el Instituto de Medicina Legal, el INPEC, La Unidad de Información de Análisis Financiero, el Ministerio de Defensa, Ejército y Policía no han respondido a cabalidad sus requerimientos.

El comisionado Valencia además explicó que incluso hay casos en donde les entregan una información diferente a la que pidieron.