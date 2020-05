Claudia López ha tenido propuestas innovadoras y genuinas preocupaciones: Iván Duque

En diálogo con Nueva Economía Fórum de Madrid, el presidente Iván Duque aseguró que su interés es seguir trabajando con la alcaldesa Claudia López, y su equipo, y que valora sus iniciativas para enfrentar la emergencia del COVID-19.

“Empezó con propuestas innovadoras, el haber hecho un simulacro pedagógico fue muy importante y nos ha permitido también trabajar de la mano. Tiene un secretario de Salud que trabaja articuladamente con el Ministerio de Salud y genuinas preocupaciones en lo que tiene que ver con cómo ir recuperando esa vida productiva con un gran nivel de responsabilidad, con buenos protocolos”, dijo.



Además insistió en que la unión con los gobernadores y alcaldes permitirá alcanzar el éxito.



El jefe de Estado también dijo que no considera que exista una xenofobia institucional en Bogotá hacia los migrantes venezolanos y que la presión para enfrentar la crisis migratoria no puede recaer solo en el Gobierno nacional y en los locales.



“Se necesita una gran movilización de recursos, no puede ser que el mundo para unos casos movilice recursos tan grandes y para la mayor crisis migratoria y humanitaria que ha vivido América Latina se estén movilizando recursos tan magros”, señaló.



Finalmente advirtió que “lo que puede suceder en Venezuela es totalmente trágico si la comunidad internacional no se moviliza”.