Colombianos estarían a favor del impuesto a las bebidas azucaradas, según Datexco

El más reciente Opinómetro, realizado por la firma Datexco Company S.A. para W Radio Colombia, consultó a la ciudadanía sobre una serie de temas de interés nacional que han marcado la agenda noticiosa en los últimos días.

Entre los temas abordados por la medición, con datos recolectados del 9 al 12 de septiembre de 2021, se encuentran los siguientes: la reciente polémica por los Rodríguez Orejuela, las horas que permanecen conectados a internet los jóvenes, el impuesto a las bebidas azucaradas, la protección del medio ambiente, la propuesta para declarar el fútbol colombiano como patrimonio cultural, el ahorro en dólares y el efecto de la inflación en la economía personal.

La medición, aplicada a partir de 700 encuestas telefónicas, fue realizada en cinco regiones del país, a saber: Bogotá, Caribe, centro, oriente y Pacífica. Así mismo, contó con un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.

Una de las categorías que llaman la atención de este estudio es la respuesta ante la pregunta si se está o no de acuerdo con establecer un impuesto a las bebidas azucaradas. Un 54,6% de ciudadanos expresaron estar a favor de esta iniciativa, mientras que un 38,9% se mostraron en contra de esta posibilidad.

Ante la pregunta sobre si los ciudadanos consideran que la campaña presidencial del expresidente Ernesto Samper fue o no financiada por los Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, un 45,7% de los encuestados respondieron afirmativamente. Por otra parte, un 9,0% opinaron que no, mientras que un 45,3% optó por la opción No Sabe / No Responde.

Le puede interesar: Según el Dane, cada vez son más los colombianos que quieren vacunarse

Por otra parte, respecto al número de horas que los jóvenes de los hogares permanecen conectados a internet, un 48,8% consideraron que es demasiado tiempo, mientras que un 35,2% opinó que es normal y un 11,5% manifestó que es poco tiempo.

Sobre la gestión del presidente Iván Duque para proteger el medio ambiente, un 69,9% expresó que no lo ha hecho bien, mientras que un 15,5% opinó que sí.

Otro de los resultados que llamaron la atención en este estudio es sobre la polémica propuesta de ley que busca declarar el fútbol colombiano como patrimonio cultural, ya que un 44,4% se mostraron en desacuerdo y un 42,9% están de acuerdo.

Finalmente, sobre la posibilidad de realizar un ahorro en dólares, un 47,0% expresaron que sí lo harían y un 44,0% que no, mientras que un 91,4% aseguró que su economía personal se ve afectada si sube la inflación y un 4,1% respondió que no es así.

Presentación previa del documento adjunto: