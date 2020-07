Comisionado de la verdad denuncia censura y veto de parte de sus colegas

El Comisionado de la Verdad, Carlos Ospina, volvió a poner el dedo en la llaga sobre la relación e ideología de los miembros de este organismo con las Farc, todo esto luego de que él estuviera organizando un evento para hablar de ejecuciones extrajudiciales al cual invitó al Coronel (r) Hernán Mejía y sus colegas lo vetaron.

En una dura carta que Ospina envió a sus colegas se deja ver que su invitado fue rechazado porque está compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz , es por eso que se cuestiona por qué el mismo rasero no aplicó para los miembros de la antigua guerrilla de las Farc:

“No entiendo porque se quiere plantear una CENSURA contra Personas que están en el centro de la discusión. ¿Acaso los comandantes de las FARC a los que se les han hecho fastuosos eventos en la misma Comisión, con altos costos económicos y mediáticos, no han sido condenados por graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, o por delitos comunes? O ¿Acaso las víctimas de las FARC no podrían verse ofendidas? Y así lo han reclamado RosaBlanca, Fevcol y muchas Asociaciones de Militares Víctimas por las demasiadas consideraciones y atenciones prestadas a estos Comparecientes a la Jep. ¿o es que ellos por ser de las Extintas Farc no lo son y no cometieron delitos de igual o peor ilicitud?”

Cuestiona el comisionado si esa relación con las Farc ha causado que las víctimas de la antigua guerrilla no se presenten ante este organismo de justicia transicional y que incluso una parte del país no confié en ellos.

Le puede interesar: Así operarán las restricciones a personas diabéticas e hipertensas en Bogotá

Los señalamientos no paran ahí ya que Ospina denuncia que muchas víctimas le han reclamado por el “trato preferencial” de los miembros de ese organismo con los victimarios , incluso asegura que cuando los miembros de las FARC “que han sido grandes infractores a los DD.HH.” a él no le han preguntado sobre si es oportuno que estas personas hagan presencia dentro de la institución .

Pero lo que causa más asombro e inquietud es que según el comisionado algunos miembros de la Comisión de la Verdad estarían estableciendo vínculos estrechos con quienes deberían investigar “A decir verdad, yo no estoy de acuerdo con esos contactos en las condiciones que parece que van más allá de un relacionamiento Institucional”.

Al parecer esta sería una situación repetitiva por parte de la mayoría de comisionados ya que se pregunta Ospina “Será esta otra demostración de la poca tolerancia que se ha alimentado en algunos sectores de la Comisión? En los cuales quien no esté en la línea interpretativa de la mayoría es un disidente, al cual hay que anular, acallar e ignorar en sus planteamientos propios y silenciar”.