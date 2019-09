Coninvial responde por presuntas modificaciones al informe pericial sobre puente Chirajara

Este 13 de septiembre, La W dio a conocer el memorial de Gisaico denominado “Resultados solicitud de exhibición de documentos por parte de Modjeski and Masters”, en el que la compañía da cuenta de una presunta modificación de Coviandes al informe pericial –supuestamente independiente– sobre los motivos del desplome del puente Chirajara el 15 de enero de 2018 y que dejó un saldo de nueve obreros fallecidos​ y ocho heridos.

A propósito de esta denuncia, la sociedad Constructora de Infraestructura Vial (Coninvial) S.A.S. se pronunció a través de una carta suscrita por el abogado y apoderado Álvaro Mantilla, dirigida a los tres miembros del Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que lleva el caso.

Es preciso resaltar que si bien Gisaico es la empresa que tenía a su cargo la construcción del puente Chirajara, fue Coninvial quien construyó las bases de soporte del puente.

En la carta, Mantilla asegura que aunque no se oponen a la incorporación de estos documentos al expediente por parte de Gisaico, considera que estas manifestaciones “contienen acusaciones absolutamente temerarias y calumniosas”.

Además, Coninvial considera que esta acción por parte de Gisaico “evidencia su debilidad en este proceso”, ya que advierte que su estrategia de defensa ha sido enrarecerlo, llenarlo de dudas artificiales ocultar información y traer a colación temas impertinentes.

Así, ante lo que califica como “un ataque desquiciado contra esta parte procesal (Coviandes) y Modjeski and Masters”, el abogado Mantilla aclara que nunca negaron que Modjeski and Masters brindara asesoría a Coviandes en lo relacionado con el colapso de la Pila B y la demolición de la Pila C del puente Chirajara. Además, resalta la importancia de incorporar la opinión de Modjeski and Masters sobre los documentos técnicos aportados por Gisaico.

Sobre los correos electrónicos incluidos en el documento de Gisaico, en los que figura la firma de Alberto Mariño (una de las partes interesadas) dentro de las modificaciones y versiones hechas al informe, Coninvial manifiesta: “es tan grotesca la estrategia de Gisaico S.A. que, para desprestigiar al perito, utiliza unos correos donde unos de sus integrantes agradecen por un dulce de papayuela que les regalaron. A ese nivel busca poner el litigio Gisaico S.A.”.

Por otra parte, Coninvial señala varias actuaciones que considera desleales por parte de Gisaico, por ejemplo negar continuamente tener conocimiento de las versiones anteriores del informe de investigación, quejarse de no haber conocido previamente la investigación de Mosjeski and Masters y solicitar información sobre la ejecución actual del puente Chirajara (dirigida por José Ignacio Restrepo, quien presentó una propuesta a Gisaico y es íntimo amigo de Héctor Urrego, dice{ador del proyecto).

