Conservador radica proyecto de ley para que vacuna contra COVID-19 sea obligatoria

Hoy, en ‘Kamila de 11 varas’, se metió un proyecto de ley que fue radicado en la Cámara de Representantes para que sea obligatoria la vacuna contra el COVID-19 en Colombia. Y lo hizo un conservador, el representante a la Cámara, Buenaventura León.



Este proyecto ya lo había presentado ante el Congreso pero fue archivado porque no alcanzó el tiempo para ser discutido en primer debate, así que el representante busca una segunda oportunidad.



En su proyecto de ley asegura que la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, ya ha expresado la necesidad de la obligatoriedad de la vacuna en Colombia, teniendo en cuenta que el objetivo principal es alcanzar la mayor cobertura y que en una pandemia se debe priorizar la solidaridad social.

También menciona que la falta de cuidado personal, de cuidado hacia la familia y hacia la comunidad ha sido un factor agravante en el desarrollo y en la propagación del virus dentro de la población.



Es por esto que argumenta que la vacunación voluntaria no sería la mejor estrategia y más si está sociedad se ha destacado por la indisciplina social.



Eso sí, aclara que el Ministerio de Salud establecerá los casos en que no se deba aplicar la vacuna.



Así que vamos a ver qué acogida tiene este proyecto y más si no se descarta un nuevo pico de la pandemia.