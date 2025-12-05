Excandidato a la Gobernación del Magdalena demandó resultado de las elecciones atípicas

Santa Marta

Luego de conocerse el resultado de las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena que dio como ganadora de los comicios a la candidata del caicedismo, María Margarita Guerra, el exconcejal y excandidato a la Gobernación del Magdalena, Miguel Martínez Olano, interpuso una demanda de nulidad electoral contra la decisión.

Según el demandante se habría presentado una violación a la norma constitucional, según él porque tanto Margarita Guerra como Rafael Noya, pertenecían previamente a un partido político y, por lo tanto, no podía inscribirse con el aval de otra colectividad.

“Cuando una persona quiere aspirar en la siguiente elección por un partido distinto deberá renunciar a su curul doce meses antes del día de las inscripciones”, afirmó Miguel Martínez.

La demanda quedó radicada ante la autoridad competente, que deberá determinar si existió o no una irregularidad en la inscripción de la gobernadora recientemente posesionada. Asimismo, tomar una decisión en caso de que presente una nulidad electoral.