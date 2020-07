Covipacífico hizo advertencia a la ciudadanía sobre falsas ofertas de empleo

La Concesionaria Vial del Pacífico, Covipacífico, informó que personas inescrupulosas están difundiendo por redes sociales, WhatsApp, Facebook, correos electrónicos, entre otros canales, noticias falsas sobre supuestas vacantes para laborar en el proyecto Pacífico 1.

Frente al escenario, Covipacífico aclaró que dicha información no corresponde a ningún proceso adelantado por la Concesionaria ni por sus contratistas, por su parte Beatriz Elena Ocampo, directora social de la compañía dijo “reiteramos que la Concesión es una empresa privada que no requiere intermediarios en los procesos de selección y vinculación de personal, por lo que cualquier persona puede aplicar a las vacantes, sin costo alguno, de forma directa por medio de los canales autorizados. Es importante tener en cuenta que el envío de la hoja de vida no implica aceptación o compromiso de contratación”.

Le puede interesar:

Covipacífico añadió que las vacantes también son dadas a conocer por medio de la Agencia Pública de Empleo a cargo de entidades especializadas como el SENA y Comfama.