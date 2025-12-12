¿Cuál es el cuidado adecuado de los ojos? Oftalmólogo dio detalles

El oftalmólogo, subespecialista en cirugía de catarata, córnea y refractiva, Luis José Escaf, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más este viernes, 12 de diciembre, para hablar sobre el cuidado de los ojos.

Según el especialista los ojos deben cuidarse desde el nacimiento, recomendando una revisión por un oftalmólogo cuando el bebé tiene entre tres y cuatro meses de nacido esto es crucial para detectar el retinoblastoma, este es el cáncer más frecuente en los niños.

Bebés prematuros deben ser examinados de la retina para descartar la retinopatía de la prematuridad, explicó Escaf, por eso el cuidado debe darse de forma y tener chequeos habituales.

También es importante tener en cuenta que existen defectos visuales cómo la miopía, astigmatismo, hipermetropía, que se van presentando a medida que se va creciendo dijo el oftalmólogo. Estos se pueden corregir con gafas a temprana edad, lo que puede mejorar significativamente el rendimiento escolar; para adultos, la cirugía con láser se presenta como una opción para remover estos defectos permanentemente, una vez se estabilizan, generalmente a partir de los 18 años.

El oftalmólogo, destacó que la visión no debe darse por sentada y que la clave de una salud visual duradera radica en la prevención y la consulta oportuna.

Escuche la entrevista completa:

