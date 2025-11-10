¿Cómo se hace un levantamiento de cejas? Médica explicó la cirugía

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este lunes, 10 de noviembre, en los micrófonos de Salud y Algo Más habló la doctora Isabel Cristina Uribe Villalobos, oftalmóloga especialista en cirugía plástica ocular, quien se refirió al levantamiento de las cejas.

En su primera intervención, la doctora Villalobos dijo que “el levantamiento de cejas es un procedimiento quirúrgico que se realiza con incisiones de 3 centímetros, ahí se busca la cola de la ceja y se fija arriba en el hueso (que está encima del ojo)“.

“A diferencia del bótox, eso hace que nos dure la elevación casi 20 años”, dijo.

Y agregó: “Esta técnica nos permite esconder las cicatrices a través del cuero cabelludo, no será evidente que se tiene un levantamiento de cejas”.

“Este tipo de cirugías se debe revisar con un oftalmólogo”, dijo la doctora, explicando que nadie está exento de que, en estos casos, haya una complicación.

Finalmente, la experta comentó que “apenas uno termina la cirugía, los pacientes salen con un vendaje en la cabeza, es elástico. Duran con ese mismo cinco días, eso permite que no se generen hematomas en la frente. Pasados los cinco días se retiran el vendaje y pueden retomar actividades, se pueden reincorporar con el trabajo, pero el ejército de pesas o que requiera fuerza en el abdomen, se puede retomar luego de un mes”.

