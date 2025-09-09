El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Síntomas que pueden indicar que hay inflamación en el nervio óptico, según neuróloga

La neuróloga subespecialista en neuroinmunología y neuroinfecciones, María Isabel Reyes Mantilla, pasó por los micrófonos de Salud y algo más, este martes 9 de septiembre y habló sobre la inflamación del nervio óptico y cuáles son los síntomas.

Según la especialista, esta afectación está asociada a enfermedades huérfanas, esto quiere decir que no están ligadas a ningún padecimiento anterior, además de su extrema rareza, enfatiza también en que lo más importante es detectar si los síntomas persisten por más de 24 horas.

Síntomas

La neuróloga comentó que este dolor es diferente al de una infección como el dengue, uno de sus síntomas conocidos es el dolor al mover los ojos, también la perdida de vista, que tiene una evolución de días o semanas. Este malestar es común en los jóvenes.

Los signos de alarma son:

Visión borrosa

No identificar colores , que se vea afectada la calidad de los colores y en los casos más severos llegar a ver en blanco y negro

, que se vea afectada la calidad de los colores y en los casos más severos llegar a Dolor

Tratamiento

El tratamiento a seguir, según la especialista, es atender de forma inmediata de forma farmacológica bloqueando la inflamación, esto puede ser con esteroides o en casos más severos se recurre a plasmaféresis.

Dependiendo de las características de la inflamación y del paciente, se puede llegar a hacer inmunoterapias más avanzadas, con un medicamento llamado monoclonales, pero esto de hace después de entender la causa y se lleve un seguimiento a largo plazo.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause Síntomas que pueden indicar que hay inflamación en el nervio óptico, según neuróloga 05:54 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W radio en vivo: