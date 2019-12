Cruce de declaraciones entre Procurador y Presidente en la IV Cumbre de Diálogo Social

La IV Cumbre de Diálogo Social en Cartagena fue el escenario de un cruce de declaraciones entre el procurador Fernando Carrillo y el presidente Iván Duque teniendo como coyuntura las protestas que se viven en las calles del país.

Al instalar el evento Carrillo le aclaró a Duque que este no podría ser visto como una encerrona a su Gobierno, pero que era claro el llamado a transformaciones que se estaba dando en las calles y que él tenía la oportunidad de escuchar para hacer las reformas que pide la ciudadanía.



"No pierda esa oportunidad, apreciado Presidente, no la pierda creyendo que esta es simplemente una crisis pasajera. Estamos viviendo un momento extraordinario en la transformación social de Colombia. Ninguno de nosotros la puede desperdiciar", le dijo Carrillo al Jefe de Estado.



Y luego le insistió: "es un momento de grandeza, de humildad. Presidente, lidere este cambio de época y verá cómo muchos colombianos, en especial los miembros de su generación, estarían dispuestos a acompañarlo".

Es hora de la audacia para aportar las soluciones que requiere el país, pero sobre todo es la hora de lograr los consensos necesarios pensando en la Colombia del futuro #DiálogoXColombia pic.twitter.com/LB2G7epYOS — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) December 9, 2019

A su turno, Duque fue enfático en señalar que no es tiempo para vanidades presidenciales y que tampoco se puede ver esta coyuntura como un escenario para candidaturas.



"Queremos que la conversación nacional se siga extendido por todo el país, porque esto no es coyunturas ni tampoco es para dilatar, es para que todos nos tengamos que situar en la perspectiva de la proposición y que lo que seamos capases de construir desde las instituciones no le pertenezca a nadie", anotó el mandatario.



Además, precisó que debe reinar la sinceridad: "estos nos son espacios para vanidades presidenciales ni para liderazgos individuales ni para candidaturas emergentes, posibles, futuras o inmediatas".

#Cartagena Queremos que la #GranConversaciónNacional se siga extendiendo por todo el país. Este tiene que ser un espacio donde todos tengamos la capacidad de hablarnos con sinceridad y acercarnos a la posición del otro. #DiálogoXColombia pic.twitter.com/8IF2PeTQZl — Iván Duque (@IvanDuque) December 9, 2019

Carrillo, al cierre del evento, insistió en que el Gobierno Nacional debe sintonizarse con la calle y atender el clamor que hay en las protestas sociales.

Le puede interesar: Hay que sintonizarse con la calle: Procurador al gobierno de Duque