¿Cuáles son los hechos por los que denunciaron a la magistrada Caterina Heyck?

Carolina Suárez, exfuncionaria de la JEP, explicó que todo comentó que todo empezó cuando “Yo llevo más de 15 años trabajando en Justicia Transicional en Colombia, he trabajado en la Unidad para las Víctimas y básicamente mi vida profesional ha sido desarrollada a través de las investigaciones en estos temas. Trabajé con Caterina y cuando ella ingresó como magistrada trabajamos con todo el proceso con las Farc”.

“Entró a la JEP y empiezo a notar que en la JEP hay unos grupos distintos con los que estoy acostumbrada a trabajar, gente que es menos técnica un poco más política, que no era ajeno a lo que esperaba encontrar, pero que sí era ajeno a la insistencia por un manejo de información que es sensible”, indicó Suárez.

Además, explicó que “también denunciaba el manejo que tenían algunos con la información y la falta de experticia de mis compañeros de trabajo […] Todo esto lo puse en conocimiento y noté una gran resistencia, la cual se convirtió en un acoso permanente laboral”.

Frente a los datos sensibles dijo que “no sé exactamente cuál era la misión de tener estos datos por estos compañeros, pero me parecía que uno no podía para hacer una investigación, por ejemplo, de patrones de macrocriminalidad, de qué nos servía a nosotros saber los postulados dónde vivían, datos sensibles que nosotros no necesitábamos. Hasta el momento dudo de cuál era el real fin de esa información que claramente no hacía parte de la investigación

Por otro lado, expresó que “si bien nosotros como grupo nunca vamos a tener decisión, debemos tener mucho cuidado con cómo nos expresamos y contamos los procesos”.