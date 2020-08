Cuando se matan entre bandidos nos da igual: directora de turismo de Tumaco sobre masacre

Tumaco está de luto por el asesinato de seis personas, luego de la masacre que se registró en La Guayacana, sector rural de Tumaco.

Pese al dolor de las famlias y las marchas de la población para exigir justicia, Gisell Escruceria, directora de turismo de Tumaco, usó sus redes sociales para lanzar una serie de comentarios en contra de las personas asesinadas.

"Lo siento mis queridos pero no siento ni un poquito de empatia por lo que le pase a cualquier delincuente... lastimosamente para ustedes no me siento identificada con ellos", escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Le puede interesar: Exfiscales Montealegre y Perdomo denuncian a Álvaro Uribe por masacres El Aro y La Granja

Pero esto no fue todo, Escruceria también dijo que "ni me pregunten por los muertos de Tumaco por que eso siempre ha sido así... y si usted anda en cosas que no debe pues debe atenerse a las consecuencias. Recuerden que no vivimos en Suiza".

Además, dijo: "Acaban de hacerle un atentado a un vehículo de la policía en Tumaco... eso aunque no lo crean si es raro, si es extraño..y si duele por que murió un policía. Pero cuando se matan entre bandidos la verdad nos da igual. Por si estaban con el pendiente. Espero también se indignen" (sic).

Esto se suma a otro comentario que hizo el 10 de agosto: "A mi a esas marchas maricas no me inviten... cuando ya salgamos a darnos bala con esos mugrosos de una a ver si me estreno la 9 de la casa (sic), publicó Escruceria.

"Quisiera hacer una aclaración, mis inclinaciones políticas son evidentes. Es una red que manejo hace 11 años y soy funcionaria pública desde hace siete meses. Uno se atreve en excederse en cómo se dicen las cosas, pero en el fondo va una persona que tiene 29 años y lleva una vida entera viendo el dolor del conflicto, he visto amigos morir y todos sabemos el trasfondo de las cosas que suceden", dijo la funcionaria en entrevista con Sigue La W.

Ante estos comentarios, internautas de Twitter le pidieron que no emitiera juicios tan irresponsables ante temas delicados como las masacres. Otros, solicitaron a la Procuraduría intervenir, pues se trata de una funcionaria pública.